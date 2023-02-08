蝴蝶效應？研究顯示：亞馬遜雨林被毀導致青藏高原升溫

地球上各地的環境變遷，並非獨立的事件，而具有廣泛的影響力，這樣的氣候「遙相關」特性，近日被發現可橫跨上萬公里。由大陸學者發表的最新研究成果指出，亞馬遜雨林被毀也使得青藏高原升溫。自2008年以來，青藏高原積雪覆蓋範圍已經逐漸失去穩定性。

近日由北京師範大學團隊聯合多國學者研究的關於「氣候臨界點」成果，發表於《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊上，亞馬遜雨林與其他的臨界要素如青藏高原和南極西部冰蓋等氣候敏感區域呈現出顯著的「遙相關」（Teleconnections）特性。

據澎湃新聞報導，論文主要作者之一、北京師範大學系統科學學院教授樊京芳提到，研究將全球分為6萬5,000多個子區域的網格節點，用過去40年（亞馬遜雨林大量砍伐發生的時間）的全球氣候資料分析了這些節點之間的變化和相互影響。研究團隊選擇亞馬遜雨林為起點，最終辨認出一條橫跨1萬5,000多公里的氣候傳播路徑，從南美洲的亞馬遜雨林經南部非洲再到北非與西亞，最後到達青藏高原。

樊京芳說「我們驚訝地發現亞馬遜與西藏兩地的極端天氣氣候事件有如此密切的聯繫。當亞馬遜變暖時，西藏也會變暖。倘若亞馬遜地區降水更多，西藏的降雪量就會減少」。這一發現表明，如果亞馬遜達到一個臨界點，它可能會導致西藏的溫度和降雨量受到永久影響，甚至也達到一個臨界點。

研究還發現，青藏高原的積雪自 2008 年來一直在失去穩定性，正在迅速減少，假使這一臨界點已被突破，意味著該地區的積雪將很難再恢復過來。

另據科技日報引述論文另一作者、北京師範大學系統科學學院教授陳曉松表示，近十年來，「氣候臨界點」這一概念引起多方關注。氣候臨界點指的是全球或區域氣候從一種穩定狀態到另外一種穩定狀態的關鍵門檻。一旦臨界點被突破，則會引起地球氣候系統狀態不可逆轉地改變。