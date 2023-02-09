國台辦：直航城市評估再增加

大陸國台辦8日對外公告16個兩岸直航先行復航的城市，包括廣州、南京、無錫、福州、重慶等，國台辦發言人朱鳳蓮強調大陸已做準備，無任何障礙。陸委會和交通部回應表示，我方民航局會適時與陸方聯繫溝通，若有進展，亦將適時對外說明。

陸委會也呼籲陸方莫一昧只對台進行政治操作，「只做實事、少點口水」，兩岸才能相向而行。

大陸航空運輸協會1日發布聲明，目前兩岸疫情平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營有利時機，因此致函民航局提出恢復航線建議。

朱鳳蓮說，大陸航空主管部門1日透過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道促請台灣恢復兩岸直航航點，優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個航點。

朱鳳蓮強調，「對於恢復兩岸直航航點，陸方已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。」

她還表示，推動16個直航航點復航是全面恢復兩岸客運直航的第一步，陸方後續會根據台人台商需要，持續推動更多兩岸直航航點復航，滿足兩岸交流交往需要。她促台方採取務實舉措，不要再以疫情為藉口，用所謂「評估」、「考量」來搪塞，阻礙兩岸恢復直航。