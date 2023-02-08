去年開放陸籍研修生成效如何？陸委會統計：僅22人入境

由於新冠疫情影響，指揮中心於2020年2月3日宣布暫停陸生「暫緩來台」政策，其中針對研修生的禁令部分直到2022年11月3日才由陸委會宣布解禁。最新資料顯示，2022年第4季申請來台的研修生252人次、入境數22人次，都仍不到疫情前的十分之一。

陸委會8日發布「111年第4季中國大陸人民來臺從事文教交流統計」，當中揭露2022年11月7日起放寬陸籍研修生入境後的申請與實際入境狀況。資料顯示，2022年第4季（10月到12月）申請的研修生為252人次、核准數為79人次，實質入境為22人次。

而中斷近三年恢復研修生入境，這樣的數字，較之疫情前的2019年第4季，僅為不到十分之一。當時申請數為3,090人次、核准數2,355人次，入境數則為376人次。更早一年的2018年第4季，申請數為3,803人次、核准2,786人次、入境125人次。

由於上下學期開學多集中在第1季以及第3季，往年這兩季的研修生入境人數通常也會是最多的時節。2019年第3季即有8,368人次的陸籍研修生入境；同年第1季則有7,632人次入境。到疫情爆發時的2020年第1季，申請入境的陸籍研修生為2,562人次、核准2,736人次，入境則僅有4人次。

陸籍研修生從2011年「陸生元年」開始，始終是陸生來台的主力，每年入境人數皆遠高於學位生。陸委會的官網資料也顯示，研修生來台高峰在2015年度達到3萬4,114人，爾後逐漸降到2019年時仍有1萬6,696人。自2011年迄今，累計來台的研修生總數則為20萬4,985人次。

陸委會副主委邱垂正曾在2022年12月15日表示，「有關恢復陸生來台就學相關事宜，如果需要兩岸主管機關配合之處，本會及教育部隨時都可以循兩岸既有業務連繫平台進行溝通」。