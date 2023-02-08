國台辦籲重啟16直航點 陸委會：將適時與陸方聯繫溝通

大陸國台辦8日記者會上公開向我方喊話，盡快恢復兩岸16個航點直航，對此陸委會表示，相關機關正就疫情及相關情勢發展等進行必要且實質的評估及討論，我方民航局會適時與陸方聯繫溝通。

針對兩岸直航航點恢復議題，陸委會8日晚間指出，政府政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，相關機關依據政策，持續推動相關工作。

陸委會表示，交通部民用航空局已經收到陸方透過「海峽兩岸空運協議」聯繫機制提出的意見，相關機關正就疫情及相關情勢發展等進行必要且實質的評估及討論，我方民航局會適時與陸方聯繫溝通，若有進展，亦將適時對外說明。此外，陸委會呼籲陸方，「莫一昧只對台進行政治操作，『只做實事、少點口水』，兩岸才能相向而行」。

而對於國台辦再次喊話小三通全面恢復、盡快取消「人為限制」，陸委會則表示，小三通專案的「常態化」已於7日實施，由於中國大陸疫情不透明，金馬地方民意普遍希望循序漸進，考量金馬民眾需求及當地醫療量能，經相關機關檢討，暫限制搭乘旅客為金馬民眾及陸籍配偶等。

陸委會並強調，大陸應協調相關部門完善相關配套，例如盡速開通我方已開放的北竿白沙黃岐航線，「多作實事，莫口惠實不至，才有助於兩岸良性互動」。

此前大陸國台辦發言人朱鳳蓮在8日稍早披露，陸方2月1日向我方提出優先恢復的16個航點為廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等。

朱鳳蓮強調，大陸已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。「希望台灣方面順應民意，採取務實舉措，不要再以疫情為藉口，用所謂評估、考量來搪塞，阻礙兩岸恢復直航」。