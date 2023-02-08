蔡英文稱願與北京對話 陸國台辦：這番話，大家信嗎？

蔡英文近日出席公開場合表示願與北京對話尋求和平解決之道。對此，朱鳳蓮首先質疑：「這番話，大家信嗎？」，同時強調，只要台灣方面承認「九二共識」，並以實際行動證明，兩岸就能恢復協商對話。

朱鳳蓮指出，眾所周知，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，這個基礎充分體現了雙方相互尊重、平等協商，無論是兩會商談，還是過去國台辦與陸委會建立的聯繫溝通機制，都是具體生動的範例。

朱鳳蓮強調，只要民進黨政府認同體現一個中國原則的「九二共識」，以實際行動停止謀「獨」挑釁和勾連外部勢力對抗大陸，兩岸對話協商就可以恢復。

蔡英文2日參加海基會舉辦的「2023年台商春節活動」指出，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，「我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受，且促進區域和平穩定的可行之道。」

不過另一方面，國台辦主任宋濤5日在國台辦舉辦的「2023年台商新春座談會」隔空回應，只要台灣方面認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復起來。