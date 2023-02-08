我推小三通專案常態化 陸國台辦籲實現全面復航

蔡英文政府7日宣布小三通專案常態化，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日在記者會上回應指出，當前大陸疫情得到良好控制，呼籲民進黨以民眾福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現小三通全面復航。

朱鳳蓮介紹，自1月7日「小三通」部分復航，為金門、馬祖同胞返鄉過年、與家人團圓提供便利。截至6日，兩岸船舶共往返78班，載客5169人次。其中，廈金航線共62航次、4736人次；福馬航線共16航次、433人次。

朱鳳蓮稱，大陸方面持續推動「小三通」全面復航。國台辦主任宋濤1月29日至廈門五通客運碼頭瞭解「小三通」部分復航情況時表示，當前大陸疫情已得到很好控制，兩岸同胞對實現正常交流往來意願強烈。陸方高度重視並已全面做好相關準備。以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心，應盡快全面恢復「小三通」和兩岸民眾正常交流往來。

朱鳳蓮批判民進黨，雖然同意所謂「小三通」專案常態化實施，但繼續將金、馬地區以外的同胞排除在外，讓「小三通」難以發揮在兩岸交流往來中應有的作用，難怪民眾批評他們罔顧民意，「沒有誠意」。

小三通春節專案自1月7日至2月6日共實行31日，行政院4日下午核定小三通常態化，但因考量金門地區醫療及「防疫」能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制。目前僅提供金門縣民、陸配等身份適用。