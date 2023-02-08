曾被恐怖份子襲擊逃過一劫！農融獲任陸外長助理

差點被恐怖分子炸死的中國駐巴基斯坦大使農融，獲任命為大陸外交部部長助理。大陸人社部官網7日消息，國務院已任命農融為外交部部長助理。

今年56歲的農融此前擔任中國駐巴基斯坦大使。2021年4月21日，巴基斯坦俾路支省首府奎達市的一家四星級酒店發生爆炸，造成4死12傷。時任中國駐巴基斯坦大使的農融當時正好下榻該酒店，他在爆炸發生時與其他代表團成員赴外工作正在返回酒店路上，「只有幾分鐘路程」。

「巴基斯坦塔利班」事後承認發動襲擊，目的就是「當地外國人」。俾路支省內政部長事後表示：「中國大使顯然是襲擊目標」。

當時調查指出，21日晚間10點許一名汽車炸彈客在城內最高級的四星旅館「奎達賽琳娜酒店」自爆，造成至少4死12重傷。雖然巴國官方確認傷亡者全都是本地公民，但遇襲旅館事發時正由中國駐巴大使農融訪問投宿，當時農融與中方代表團當時正外出拜會地方官員，爆炸當下大使車隊已經返程、離自爆的停車場只差幾分鐘的車程。

農融進入外交系統前，長期在廣西壯族自治區工作，曾任廣西國際博覽事務局副局長，防城港市委常委、副市長、市委副書記，貴港市委副書記、市長等職。一直到2020秋季，原任駐巴基斯坦大使姚敬被調回，農融才被中國國務院拔擢為新任駐巴大使。