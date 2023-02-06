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夏立言訪陸將見宋濤 陸委會籲反映民意、反對脅迫

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會呼籲政黨人士赴陸應反映民意，維護台灣利益。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會呼籲政黨人士赴陸應反映民意，維護台灣利益。（圖／聯合報系資料照片）

國民黨副主席夏立言將於8日到17日，再次率團訪問大陸，預計會見大陸國台辦主任宋濤，擬安排會見中共政治局常委王滬寧。陸委會6日回應表示，已收到國民黨申報之來函，呼籲政黨人士赴陸應反映台灣民意對維護民主和平、反對以脅迫方式處理兩岸關係的堅持，共同維護台灣最大利益。

陸委會指出，已於今日上午收到中國國民黨大陸事務部申報夏副主席赴陸之來函；有關渠等赴陸相關安排由國民黨對外說明。

陸委會表示，政府兩岸政策一貫，任何交流互動應秉持對等尊嚴、合於規範，真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提與終局。我政黨人士赴陸應反映台灣民意對維護民主和平、反對以脅迫方式處理兩岸關係的堅持，共同維護台灣最大利益。

陸委會接著指出，呼籲北京當局正視兩岸互不隸屬的事實與台海現狀，透過務實溝通處理兩岸事務；在疫後逐步循序開展的交流往來中，放棄政治操弄、矮化台灣，真正保障與維護人民福祉利益。

陸委會最後說，政府也再次提醒國人從事交流活動應遵循政府政策與相關規範，未經授權不得協商涉公權力事項，並避免落入統戰分化的可能風險。

陸委會 國民黨 夏立言 兩岸政策 台海 國台辦

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