小三通遭批是原地踏步 陳建仁回應了

行政院長陳建仁今（6）日針對小三通議題表示，政府一定會按照疫情的狀況，做相關的溝通協調，特別是跟連江縣和金門縣來做溝通協調，因為金門跟連江的醫療量能，目前有所限制，再加上中國大陸疫情並不明朗，所以我們會用逐步、滾動式的檢討。

陳建仁今日出席玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程動土典禮時被問及，小三通在七日後將常態化執行，但適用範圍沒有擴及台商中轉，國民黨批評這是原地踏步，不利於兩岸融冰，請問院長看法？

陳建仁表示，在疫情控制許可之下，我們會積極地加強兩岸人民的健康及友善交流，所以藉這個機會，能夠緩解兩岸之間的緊張態勢。政府一定會按照疫情的狀況，做相關的溝通協調，特別是跟連江縣和金門縣來做溝通協調，因為金門跟連江的醫療量能，目前有所限制，再加上中國大陸疫情並不明朗，所以我們會用逐步、滾動式的檢討，讓兩岸之間的交流更加地健康、更加地活絡，來緩解兩岸之間緊張的態勢，所以政府一定會努力地往這個方向來努力，謝謝。