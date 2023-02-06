陸國台辦「歡迎夏立言來訪」　願在反台獨基礎上交往

國民黨副主席夏立言將於8日，再次率團訪問大陸，預計赴北京、上海、南京、武漢、重慶、成都等地，行程包括會見國台辦主任宋濤，和擬安排會見中共政治局常委王滬寧。對此，大陸國台辦6日也發布新聞稿稱，歡迎夏立言率團來訪，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與中國國民黨交往。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日指出，我們（中國大陸）歡迎夏立言副主席率團來訪，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與中國國民黨交往，鞏固增進互信，深化各領域交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。

據悉，夏立言預計8日至17日訪陸，今天上午國民黨送件陸委會，重頭戲是前3天在北京，將會見國台辦主任宋濤，也不排除與中共政治局常委王滬寧會面的可能。

一般認為，王滬寧將在今年三月接替汪洋出任大陸全國政協主席，並兼任中共中央對台工作領導小組副組長。

對於此行，國民黨6日也發出新聞稿表示，此次展開「交流對話、關懷民生」之行，延續去年8月「關懷聆聽」之行的成果和目標，除了傾聽旅陸台人的心聲外，也會持續追蹤之前代為向陸方反映的民生問題、台灣民眾權益是否有進展。

行程方面，國民黨表示，地點除了北京外，集中在去年行程沒有到訪的南京、上海、武漢、重慶等華中地區省市為主，訪團預計於8日出發，並於17日返台。隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人。

國民黨新聞稿還說，訪團安排拜會大陸新任國台辦主任宋濤，在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，不僅反映當前台灣最新民意對台海安全的關切、對區域和平穩定的期望，也傳達廣大農漁民和中小企業希望互惠互利、共榮雙贏的心聲，為促進兩岸和平穩定及繁榮發展盡一份心力。