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南投燈會 陸城市跨海同慶

聯合報／ 記者戴瑞芬／綜合報導
溫州花燈以「宋韻甌風」為主題，木活字印刷、細紋刻紙、泰順廊橋及永嘉崑曲等4大人類非物質文化遺產躍上花燈舞台參展。圖／主辦方提供
溫州花燈以「宋韻甌風」為主題，木活字印刷、細紋刻紙、泰順廊橋及永嘉崑曲等4大人類非物質文化遺產躍上花燈舞台參展。圖／主辦方提供

元宵賞燈，邁入第8年的南投燈會，今年看點除了聯名人氣IP「卡娜赫拉的小動物」特色燈區，還有大陸城市也跨海響應，包括9月將主辦亞運會的杭州，以及亞運龍舟比賽的溫州等，一起與台灣民眾共度佳節。

2023年南投燈會主燈「彩兔賜福」周邊，設置大陸燈區，邀請包括杭州、溫州、寧波、橫店、和詩人徐志摩故里海寧等多個浙江城市共襄盛舉。

9月將主辦亞運會的杭州，是大陸燈區規模最盛大，凸顯國際運動盛會的主題。亞運龍舟比賽的溫州，花燈主題更透過亞運場館溫州龍舟運動中心的燈組，呈現千年龍舟的文化深度。

今年也是溫州花燈組第三次赴南投與台灣民眾共度新春，主題花燈特別針對有千年歷史的宋元碼頭遺址，設計透過宋代福船載著千年宋韻（甌窯）從畫軸中穿越古今，並以刻紙燈籠、木字模、狀元帽、廊橋等燈組，向台灣民眾展示細紋刻字、活字印刷、泰順廊橋及永嘉崑曲等溫州4大人類非物質文化遺產的特色。

元宵賞燈人潮絡繹不絕，在大陸燈區有小朋友看出「這裡都是大陸的（城市）」，家長則機會教育說：「對，這是杭州、還有溫州、寧波﹍我們有去過。」

南投 花燈 燈會

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