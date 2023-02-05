東部戰區元宵節向台灣發出溫情影片「明天坐著高鐵來去兩頭」
解放軍對台第一線部隊東部戰區元宵節前夕發出一段「守護」的影音，向台灣溫情喊話：「今天，跨海相望，你在這頭、我在那頭；明天，坐著高鐵，你來這頭、我去那頭」。整段影音鋪陳著兩岸共有的民俗團圓節慶，少了台海兵凶戰危的氣氛。
這段時長1分24秒的短影音畫面，一開頭是解放軍殲20戰機起飛，以及圍台軍演期間，共機遠鏡頭眺望台灣和澎湖的畫面。旁白字幕說，「家有兩地別離，軍人的守護，用一家不圓，換來萬家團圓；國有兩岸暫隔，軍人的守護，用鋼槍驅敵、美酒認親（畫面呈現金門酒廠的酒杯）」。
影音從肅殺的飛彈發射車、船艦轉至月圓與親人擁抱的溫情畫面，搭配著高鐵和岸邊一只小船，訴說著「今天，跨海相望，你在這頭、我在那頭；明天，坐著高鐵，你來這頭、我去那頭」，營造兩岸一家親的團圓交流氣氛。
旁白稱，「讓一彎淺淺的海峽，不再盛滿深深的鄉愁；守護兩岸親人的好日子，守望中華民族綿長福祉」，畫面呈現出日月潭的拉魯島（光華島）、台北101的跨年煙火、寺廟燒香拜拜祈福以及媽祖遶境的搶轎鏡頭。
影片最後稱，「有我在（解放軍戍守岸邊），花好月圓人常聚、萬世開泰國長安」！
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