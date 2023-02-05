新聞眼／陸遞橄欖枝 綠謹慎接招

兩岸關係近年冰凍三尺，但就在疫情趨緩之際，陸方率先拋出恢復航點風向球，透露不尋常的政治訊號；我方兩岸事務大老級人物出面喊話是否成為臨門一腳，備受關注。近來正是總統大選準備起跑時間點，蔡政府究竟會不會接球、如何接球，牽涉二○二四年民進黨選戰主軸，權衡利弊得失，動見觀瞻。

全球大局勢來看，美中持續對抗的大氣候未變，但雙方高層有意控管風險的共識日益清晰，從去年「拜習會」建構美中與兩岸關係護欄，到近期美國務卿布林肯擬訪陸，都是延續此基調。

美中對抗與溝通雙軌並進的局面，也延續到兩岸關係；有別於美國是強大競爭對手，兩岸國力懸殊較大，陸方出牌，背後少不了意圖影響二○二四總統大選動機。

站在蔡政府立場，如何接招成為燙手山芋。過去對抗性十足的口號「抗中保台」，在去年地方選舉中已被民眾用選票否定，近來修正為「和平保台」，標誌著民進黨必須正視，要在兩岸論述上放軟，重啟直航航點、開放觀光正是做出回應的最佳時機。

但如何拿捏分寸，則考驗著綠營。若僅是口號上的轉變，毫無實際作為，仍強調「對抗到底」的本質將被輕易點破；反之，若修正過了頭，基本盤恐先反彈，與藍營兩岸論述的區隔也更加模糊。

兩岸各有盤算情況下，一起恢復事務性交流成了最佳起手式，除了證明兩岸關係並非鐵板一塊，也才真正稱得上踏出陸委會主委邱太三口中「兩岸春暖花開」第一步。