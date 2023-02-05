聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／陸遞橄欖枝 綠謹慎接招

聯合報／ 記者蔡晉宇
國台辦發言人日前喊話我方，呼籲恢復廣州等16個兩岸直航航點，圖為廣州白雲機場。 圖／取自白雲機場集團官網
國台辦發言人日前喊話我方，呼籲恢復廣州等16個兩岸直航航點，圖為廣州白雲機場。 圖／取自白雲機場集團官網

兩岸關係近年冰凍三尺，但就在疫情趨緩之際，陸方率先拋出恢復航點風向球，透露不尋常的政治訊號；我方兩岸事務大老級人物出面喊話是否成為臨門一腳，備受關注。近來正是總統大選準備起跑時間點，蔡政府究竟會不會接球、如何接球，牽涉二○二四年民進黨選戰主軸，權衡利弊得失，動見觀瞻。

全球大局勢來看，美中持續對抗的大氣候未變，但雙方高層有意控管風險的共識日益清晰，從去年「拜習會」建構美中與兩岸關係護欄，到近期美國務卿布林肯擬訪陸，都是延續此基調。

美中對抗與溝通雙軌並進的局面，也延續到兩岸關係；有別於美國是強大競爭對手，兩岸國力懸殊較大，陸方出牌，背後少不了意圖影響二○二四總統大選動機。

站在蔡政府立場，如何接招成為燙手山芋。過去對抗性十足的口號「抗中保台」，在去年地方選舉中已被民眾用選票否定，近來修正為「和平保台」，標誌著民進黨必須正視，要在兩岸論述上放軟，重啟直航航點、開放觀光正是做出回應的最佳時機。

但如何拿捏分寸，則考驗著綠營。若僅是口號上的轉變，毫無實際作為，仍強調「對抗到底」的本質將被輕易點破；反之，若修正過了頭，基本盤恐先反彈，與藍營兩岸論述的區隔也更加模糊。

兩岸各有盤算情況下，一起恢復事務性交流成了最佳起手式，除了證明兩岸關係並非鐵板一塊，也才真正稱得上踏出陸委會主委邱太三口中「兩岸春暖花開」第一步。

民進黨 美國

延伸閱讀

布林肯因「間諜氣球」推遲訪華 對美中關係有何影響？

【即時短評】氣球風波看美中高來高去 台灣政客蹭熱度兼賣芒果乾

布林肯訪中因「間諜氣球」臨時喊卡 華郵：北京原設定3目標

BBC：一顆氣球 讓美中新冷戰現形 華府須藉反制安撫民心

相關新聞

陸委會：專案小三通常態化 仍限金馬民眾

小三通春節專案即將於六日到期，陸委會昨宣布行政院已核可「金馬地區民眾春節交通專案」後續常態化執行，相關措施七日起實施，儘...

「融冰時機成熟」 洪奇昌：重啟兩岸交流 從觀光、航點著手

兩岸疫情陸續解封，是否重啟民間交流成為焦點。海基會前董事長洪奇昌公開呼籲政府，隨著疫情趨緩，雙方主管兩岸事務的新人事就定...

兩岸觀策／春暖花開？ 政府須加把勁

預言台海何時開戰，已成為當前國際政治顯學。最新警告是，美國中情局長伯恩斯二日表示，「就情報而言」，美國得知習近平已下令軍...

金馬小三通繼續排除台商 台協會長怒：用選票教訓政府

陸委會4日晚間宣布，行政院已核可「金馬地區民眾春節交通專案」於7日常態化執行，但仍將台商與台灣本島民眾排除在外。個性溫和...

中俄外交磋商 推雙邊新年新進展

在與美國關係持續緊繃之際，北京當局轉而強化中俄關係。大陸副外長馬朝旭在俄烏戰爭即將屆滿周年之際到訪俄羅斯，並舉行中俄外交...

新聞眼／陸遞橄欖枝 綠謹慎接招

兩岸關係近年冰凍三尺，但就在疫情趨緩之際，陸方率先拋出恢復航點風向球，透露不尋常的政治訊號；我方兩岸事務大老級人物出面喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。