金馬小三通繼續排除台商 台協會長怒：用選票教訓政府

陸委會4日晚間宣布，行政院已核可「金馬地區民眾春節交通專案」於7日常態化執行，但仍將台商與台灣本島民眾排除在外。個性溫和、長期積極推動小三通復航的廈門台商協會榮譽會長吳家瑩聽聞這個消息後，一度氣到說不出話來。他痛批蔡政府：「這種作法不只歧視，根本是侮辱在大陸的台商，台商會用選票教訓政府。」

吳家瑩表示，所有台商會長們4日傍晚得知，行政院宣布的最新小三通方案仍沒有對台商、台灣本島陸配、台生等開放，都相當生氣。「蔡總統在2日的大陸台商春節活動中說，願意與北京當局展開對話，根本就是說一套做一套。」

吳家瑩指出，去年台灣對大陸及香港的貿易依存度達到42.1%，當中少不了大陸台商的貢獻。他憤怒地說：「小三通仍然排除大部分的台商，實在非常不公平，且漠視在大陸的台商權益。」

上海台協副會長蔡世明則表示，既然小三通專案轉為常態化實施，仍不納入台商、台灣本島陸配、台生等，那是否可以盡快恢復16個兩岸直航航點，讓台商、台胞或台幹，回家的路不再那麼遙不可及？

蔡世明補充，陸委會新聞稿說，這麼做是因為對金馬地區的醫療能量有疑慮，但桃園機場每天有上萬人入境都不擔心，唯獨擔心廈門、福州過來的小三通航運，邏輯上是說不通的。