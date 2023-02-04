高通：現有向華為供貨的許可證將不受影響

高通3日公布截至2022年12月25日的2023財年第1財季財報，在財報電話會議上，高通技術許可和全球事務總裁羅傑斯（Alex Rogers）表示，目前向大陸電信巨頭華為公司出口4G、Wi-Fi和其他晶片的許可證，將不會受到美國商務部停止向華為發放出口許可證的報導的影響。

路透報導，羅傑斯指出，頒發這些許可證是因為美國國會認為它們不會影響國家安全問題，這些許可將持續數年。

高通出貨華為能否持續樂觀，仍有待時間驗證，但可以確定的是，華為已計畫今年推出旗艦產品，例如P60將使用高通4G版的Snapdragon 8+處理器。

消息人士透露，華為可能大量囤貨高通晶片，庫存或可用上一整年，以降低美擬擴大制裁全面斷供的衝擊。

芯智訊報導，數日前，彭博爆料稱，美國正計劃切斷華為與所有美國供應商的合作，即所有向華為供貨的許可申請可能都將被拒絕，該消息立刻引發了業界的普遍關注。

自2019年，美國將華為列入「實體清單」以來，美國公司對華為的銷售一直受到限制。

之後，美國還多次升級了對於華為的制裁，限制了華為自研晶片的製造以及採購第三方含有美國技術的晶片。美國及部分美國以外的供應商需要獲得美國政府批准才能向華為出售產品。

當然美國商務部也有向部分供應商開放許可，使他們可以向華為供應一些中低階的晶片。例如Intel和AMD向華為提供在Mate 系列筆記型電腦中使用的處理器，而高通則可向華為銷售一些4G、Wi-Fi等芯片。

2021年10月曝光的一份數據顯示，自2019年川普政府時期批准許可以來，113份價值610億美元的出口許可證被批准用於相關供應商向華為出售產品和技術，而另外188份價值近420億美元的許可證，被批准用於相關供應商向2020年12月被列入「實體清單」的中芯國際出售產品和技術。

數據還顯示，供應商向中芯國際供貨的出口許可證申請中，有90%獲得批准，而同期供應商向華為供貨的申請中，僅有69%獲得批准。