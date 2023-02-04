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陸委會宣布小三通將「常態化」 仍僅限金馬旅客搭乘

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陸委會宣布小三通將「常態化」 仍僅限金馬旅客搭乘

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會4日宣布小三通常態化，惟旅客仍限制與「專案」時期相同。圖為今年1月7日，小三通在中斷近3年後重啟，當日由金門出發的「金瑞龍」客輪正駛入廈門五通客運碼頭水域。（新華社）
陸委會4日宣布小三通常態化，惟旅客仍限制與「專案」時期相同。圖為今年1月7日，小三通在中斷近3年後重啟，當日由金門出發的「金瑞龍」客輪正駛入廈門五通客運碼頭水域。（新華社）

小三通春節專案即將到期，陸委會宣布行政院已核可「金馬地區民眾春節交通專案」後續常態化執行，相關措施2月7日起開始，雖然船班有所增加，但對搭乘旅客的身分仍限制僅金馬地區陸配與民眾。

陸委會4日晚間發布新聞稿指出，行政院於2月4日同意續行常態化實施，以便利金馬鄉親往返兩岸，並鞏固推動「小三通」客運常態化之基礎。

陸委會表示，原先的專案截至2月3日，雙方船舶合計往返34班（金門28班、馬祖6班），共計載運4,299人次，其中金馬籍國人及其配偶約占99%，其他人道適用對象約占1%；旅客入境唾篩陽性率初期介於14.8%至20.5%，近期降至2.2%。

陸委會表示，上述專案執行順利，地方民意普遍反映希予延續。考量金馬民眾需求及當地醫療量能有限之情況，經相關機關檢討，推動專案常態化，並調增航線及航班。

具體而言，金廈航線維持每天至多1班，新增金泉航線每周至多2班；馬祖航線由每周至多2班，增加為每周至多4班。相關規定自2月7日起實施。

陸委會還補充提到，「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線原本即包括的北竿白沙至黃岐航線，期盼陸方可配合執行。

不過，陸委會宣布的常態化措施，仍限制搭乘民眾為金馬地區陸配與民眾，不包含台商、台灣本島陸配、台生等中轉。對此，陸委會僅表示，「在中國大陸疫情仍不透明下，考量金馬醫療量能不足，待後續常態化執行情形，適時滾動檢討」。

馬祖 陸委會 航線

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