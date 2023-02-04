布林肯推遲北京之行 王毅應約同布林肯通電話

大陸外交部3日晚間證實侵入美國領空的不明飛行器來自中國，據大陸外交部網站4日消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日晚應約同美國國務卿布林肯(Antony Blinken)通電話。雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通。

王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。

據華爾街日報報導，美國國務院3日表示，在判斷徘徊於美國大陸上空的中國偵察氣球侵犯了美國的主權後，拜登政府無限期推遲了國務卿布林肯的北京之行。

美國官員3日表示，該飛行器在穿越阿拉斯加的阿留申群島和加拿大後，徘徊於蒙大拿州上空。

大陸外交部3日晚間證實該飛行器來自中國，但否認該飛行器是偵察氣球，稱其是一個偏離預定航線的民用氣象科研飛艇，屬民用性質，用於氣象等科研。

大陸外交部4日聲明指出，關於中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空事，中方已核查並向美方作出回饋。該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。這完全是一次不可抗力導致的意外情況，事實非常清楚。

大陸外交部強調，中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空。美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

大陸外交部指出，保持各層級接觸溝通是中美兩國元首巴厘島會晤重要共識。兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。事實上，中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發佈有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。