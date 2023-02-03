「間諜氣球」？陸外交部稱：是失控的中國民用無人飛艇

針對美國國防部指稱，發現中國「間諜氣球」飛越美國西部上空。大陸外交部3日晚間發布新聞稿證實，這確實是一艘中國的無人飛艇。但大陸外交部發言人澄清，該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。

大陸外交部發言人表示，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

據美國之音報導，美國官員當地時間周四表示，美國正在追蹤一個疑似中國的偵察氣球，過去兩天來，在美國領空發現了這個氣球，但由於擔心對地面人員造成傷害，五角大廈決定不將其擊落。

報導稱，在美中緊張局勢加劇之際，氣球的發現給兩國關係帶來了進一步的壓力。

一位高級國防官員對駐五角大廈的媒體說，美國有「非常高度的信心」認為，這是一個中國的高空氣球，這個氣球飛越敏感地點，收集信息。其中一個發現該氣球的州是蒙大拿，這裡有馬爾姆斯特倫空軍基地，有三個核彈道發射井。

對於美國軍方的指控，大陸軍事專家張學峰3日稍早曾對《環球時報》表示，美國指稱該氣球「可能屬於中國」毫無根據，不排除是美國自導自演鬧劇的可能。氣球仍然在高空，目前美國的識別手段無法識別該氣球的國別，「建議美國將該氣球擊落，找到一些蛛絲馬跡後再來指責別國。」

張學峰並指出，氣球的可控性差，搭載的設備裝備少，中國有衛星網絡，用氣球偵察美國本土沒有意義。不料，大陸外交部隨後就證實，這確實是來自中國大陸的無人飛艇。