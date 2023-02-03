中共統戰部長：堅決抵禦境外利用宗教進行滲透活動

中共統戰部長石泰峰3日視察在北京的全國性宗教團體時指出，要積極引導宗教界人士和信教群眾踐行社會主義核心價值觀、「把推進我國宗教中國化做深做細做實」，也強調要切實防範化解宗教領域風險隱患、堅決抵禦境外利用宗教進行滲透活動。

據新華社消息，身兼中共政治局委員的石泰峰3日走訪在北京的全國性宗教團體。中國佛教協會會長演覺、中國道教協會會長李光富、中國伊斯蘭教協會會長楊發明、中國天主教愛國會主席李山和中國天主教主教團主席沈斌等人分別介紹情況。石泰峰指出，各宗教團體作為黨和政府團結聯繫宗教界人士和信教群眾的橋樑紐帶，為維護祖國統一和國家安全、促進民族團結和社會穩定作出了重要貢獻。

對於2023年的宗教政策，石泰峰表態稱，今年是貫徹中共二十大精神的開局之年，宗教界要認真貫徹落實二十大精神，深入學習領會中共總書記習近平關於宗教工作的重要論述。他強調，要積極引導宗教界人士和信教群眾踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華文化，「把推進我國宗教中國化做深做細做實」。

他並提到，要切實防範化解宗教領域風險隱患，堅持獨立自主自辦原則不動搖，堅決抵禦境外利用宗教進行滲透活動，堅決制止非法宗教活動，維護宗教領域正常秩序和社會和諧穩定。要堅持全面從嚴治教，完善宗教團體的內部規章制度，持續開展崇儉戒奢教育活動，維護宗教的良好形象。

此外，即將訪問大陸的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），近日在華府的「國際宗教自由峰會」指控中共對以穆斯林為主的維吾爾族人實施持續的種族滅絕，對此大陸外交布發言人毛寧於3日下午回批，「美方有關言論罔顧基本事實，詆毀中國的宗教政策，充滿意識形態偏見，嚴重干涉中國內政。中方對此堅決反對」。

毛寧強調，目前大陸各類信教群眾近2億人，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5,500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處，僅在新疆就有2.4萬多座清真寺。

她反嗆美國，有75%的美國穆斯林認為美國社會對穆斯林有嚴重歧視，「美方沒有資格對中國說三道四、指手畫腳。所謂中國搞『種族滅絕』更是美方編造的世紀謊言」。