陸學者賈慶國：今年台海戰爭機率不大 但可能爆發意外

近日一場在美國華府舉行的兩岸研討會當中，大陸涉台學者賈慶國預測，今年台海戰爭可能性不大，但因為意外事件而升級為軍事衝突的風險是存在的，各方必須防範意外，避免升級為本不願意打的戰爭。

北京大學國際關係學院、大陸全國政協常委賈慶國是在美東時間1月28日晚間，出席由環球兩岸關係研究會和全球華人政治學家論壇主辦、中流文教基金會和上海東亞研究所贊助的「兩岸熱點」系列講座第二十五講暨閉門線上研討會。

根據港媒中評社報導，這場「2023年的台海：戰還是和？」研討會中，賈慶國指出，經過前期涉及台海各方的惡性互動，加上中美對立，台海局勢越來越緊張，「現在已經走在了戰爭的邊緣。台海戰爭有一觸即發的風險，今後幾年這個問題將非常突出」。

賈慶國認為，美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）若是訪台，勢必對兩岸關係和中美關係造成新的嚴重衝擊；他也認為如果國民黨2024年重返執政，重拾九二共識，兩岸關係有可能重新走向穩定與和平發展。

賈慶國強調，現階段大陸對台政策主要目標還是反台獨、反分裂。他並指出，針對美方的挑釁，大陸在重申台灣問題對於中美關係的決定性影響和在必要時對台動武的決心之餘，也做最壞的打算，包括在美國不斷挑戰台灣問題紅線的情況下，進行外交降級乃至斷交，以及在台海地區恢復戰爭狀態的準備。

總的來看，賈慶國認為今年台海爆發戰爭可能性不大，因為若開戰，對任何一方都是災難。但他強調「常在河邊走，哪有不濕鞋」，直言意外事件升級為非理性的行為導致戰爭的可能性是存在的，各方要有防範意識，避免因為意外打一場自己沒有準備好、也不願意打的戰爭。

另外，台灣大學政治學系教授石之瑜則提到，霸權地位對於美國與國家統一對於中國大陸，都事關各自的「本體存在安全」，攸關雙邊領導人的威信。他表示，如果只是聚焦戰爭聚焦於軍事衝突的話，目前兩岸還沒有到這種地步，中美之間沒有發動和進行戰爭的意願和需要，這來自於各方的理性。

不過石之瑜指出，雖然雙方都沒有戰爭的需要，但雙方都必須要把戰爭準備的姿態做足，這就出現了「戰爭邊緣」，雙方都要把對方逼到一定程度，向全世界證明自己沒有讓步。這使得擦槍走火非常可能，戰爭可以在沒有意願和需求的情況之下爆發。

石之瑜認為，「戰爭邊緣」對整個社會乃至國際社會都會產生巨大影響，它把所有當事人都熱身起來準備打，旁人搬來板櫈準備看，不打起來反而讓人不耐。全社會都為戰爭做好了心理準備，並不會對戰爭爆發感到意外。這種高度的心理準備可能促成戰爭真的爆發。