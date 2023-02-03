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陸外長秦剛與日本外相林芳正通電話 籲和平共處、友好合作

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸外長秦剛2日與日本外相林芳正以及土耳其外長查武什奧盧通電話。(新華網)
大陸外長秦剛2日與日本外相林芳正以及土耳其外長查武什奧盧通電話。(新華網)

據大陸外交部官網消息，大陸外長秦剛2日與日本外相林芳正以及土耳其外長查武什奧盧通電話。秦剛對林芳正表示，中日是一衣帶水的近鄰，和平共處、友好合作是雙方唯一正確選擇。

秦剛指出，今年是中日和平友好條約締結45周年，中方願與日方以此為契機，共同重溫條約精神、履行條約義務，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，保持高層級對話溝通，深化數位經濟、綠色發展、維護產供鏈穩定等領域合作，推動中日關係沿著正確軌道改善發展。

秦剛說，希望日方秉持客觀理性的對華認知，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚島問題上制止右翼勢力挑釁。

秦剛指出，中日經濟彼此依存互惠，希望日方著眼維護國際貿易規則和自身長遠利益，繼續秉持市場原則和自由開放精神開展對華經貿科技合作。中方和國際社會對日方單方面決定向海洋排放核污染水存在嚴重關切，希望日方切實以公開、透明、科學、安全的方式處置。

林芳正表示，日中發展繁榮離不開彼此，兩國關係擁有廣闊合作空間和巨大發展潛力。日方願同中方一道，以日中和平友好條約締結45周年為契機，重溫條約精神，落實兩國領導人達成的重要共識，加強各層級對話溝通和國民交流，推進務實合作，構建建設性、穩定的日中關係，願在諸多領域同中方加強合作。

此外，秦剛對土耳其外長查武什奧盧表示，希望土方重視中方在涉疆等問題上的關切，確保雙邊關係健康穩定發展。雙方要就地區事務加強溝通，在聯合國等多邊場合加強協調，維護廣大發展中國家共同利益。

查武什奧盧表示，土方高度重視土中關係，願同中方加強雙邊對話磋商，深化經貿等領域合作，增進在國際事務中的協調配合，推動兩國關係進一步發展。土方將一如既往奉行一個中國原則，不會借中國內部事務對中國進行抹黑攻擊。

秦剛 林芳正 土耳其

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