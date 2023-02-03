【即時短評】陸軟調性「出招」 顯我兩岸政略未明

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

中國國家主席習近平去年底新年賀詞未提及武統，而重提「兩岸一家親」，有人認為對台態度有和緩趨勢，習近平重整對台工作人馬指標之一的新任國台辦主任宋濤，雖仍強調統一及「一國兩制」，也拋出「開展對話協商」，陸方更隨即解禁金酒、推進小三通，連兩岸直航加開航點都率先提出。

兩岸仍然緊繃，中國軍機艦過中線威脅仍不斷，不過在美、中關係見緩下，中國相較去年只專注文攻武嚇、圍台軍演，2023年不只有強硬，率先調整，以軟調性對台「出招」。

對台軟硬兼施，是中國過去也有過的老把戲，但值得注意的是，政府近期面對陸方手段，接連顯得慢半拍，從此次農水產品被禁提不出原因和解方、要不要小三通及使其恢復正常化、到航點能不能加開，都沒有給人民清楚的政策方向與交代，隨政府歸咎到疫情和中國身上，正好落入對岸要「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」的設定。

先不談中國一連串動作有沒有達到統戰效果，但政府表現出來的是兩岸政略未明，包括農水產品、小三通、航點，不管是大開大闔的直球回應「要或不要」，或旁敲側擊另尋他解（例如找原因、找外銷），政府都未拿出實際解決民生困境的作為，蔡英文總統說過最明確的說法是「願對話」、「恢復健康有序交流」，不過除了金馬春節小三通專案，沒看到政府有任何溝通的行動。

對於中國惡意打壓及侵犯主權意圖，民眾都能理解、也一定同意要踩穩立場，不過當牽涉複雜的經濟、外交利益衡量時，擁權力者有義務為民開路，大選將至，也許執政黨在選舉、黨內派系上要優先盤算，但過度盤算導致兩岸手段困於躊躇、進退未明，同樣無法說服民眾。

小三通 習近平

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