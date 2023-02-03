幕後／促金酒解禁小三通 陳玉珍：兩岸無溝通 存在誤判

因金門高粱遭陸方禁止輸入，及小三通遲未恢復等問題，國民黨立委陳玉珍從去年底至今數度往返廈門和對岸協商，也在台與各部會討論，最後政府端出小三通春節專案，中方也解禁金酒。

陳玉珍指出，這次經驗證明，如要達成蔡英文總統期望的「兩岸人民恢復健康有序交流」，兩岸需先建立溝通，例如不管是這次產品遭禁、小三通，或未來想加開兩岸飛航航點航班等，她發現因無有效溝通，兩岸對彼此的誤判確實存在，以致許多人民需求無法適時達成。

陳玉珍表示，金門因地緣關係，民眾和對岸往來不少，但兩岸關係急凍後又逢疫情爆發，兩岸交流幾乎停擺，現疫情減緩，台灣民眾也有經商及交通需求，許多兩岸事務需重啟。

陳玉珍指出，執政黨也提出要與對岸恢復來往，但這次許多問題解決較慢，除了應對準備不足，也可能出在沒法有效溝通。

陳玉珍受訪時透露，例如金酒被禁，不管陸方有何考量，確實是申請資料沒符合要求，這次協調過程，其實對岸願意、且相當積極說明如何補件通關，但此前雙方就是沒機制能討論。

陳玉珍也坦言，產品被禁與否，多少與兩岸關係緊張程度有關，但至少要知道原因，才能找出解決辦法，甚至擱置爭議，這次她就在溝通中協助金酒，相信其他產品也可能是類似情況。

陳玉珍指出，小三通情形也雷同，金門及有需求的台灣人民都盼望恢復，但兩岸沒管道，如何建立包括防疫、通關及港口等互信標準？這次自己都是應對岸邀請去談小三通，才發現其實對方態度也相當積極想要小三通，並非一開始有人猜測的負面拒絕。

她回台灣也都和政府部會討論所知細節，很高興看到政府可以先用專案方式讓春節可以小三通，和陸委會主委邱太三日前討論後，對日後逐步恢復小三通正常化，也正面樂觀。

陳玉珍並提及，還有台商、台生等不斷請求的加開兩岸航點航班，之前自己聽到政府部門傳出，認為大陸不想開放，但她這幾個月實際去談的過程，發現對岸是想增開，果然近日陸方就拋出希望恢復16航點，動作比台灣還快，「這就是誤判、誤會」造成的延遲，希望未來政府能解決溝通問題。

至於有人質疑陳玉珍此行是配合對岸「統戰」，陳玉珍則回應，完全是因為民生、民意需求才奔波，且不管是民進黨自己或台灣的對外關係，都強調與對岸溝通，要減少衝突或風險是一步步慢慢累積而來，必須要有人能做。

陳玉珍也說，國民黨目前提出的「國防與對話2Ｄ（Defense and Dialogue）」兩岸政略，強調以對話避戰，但也要注重國防安全，她就十分贊同，並沒有說放棄國安，而是應並重。