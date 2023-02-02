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布林肯訪中前夕 人民日報：台灣是中國核心利益中的核心

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美國務卿布林肯預計2月5日訪問中國，圖為布林肯1月31日至以色列訪問。（美聯社）
美國務卿布林肯預計2月5日訪問中國，圖為布林肯1月31日至以色列訪問。（美聯社）

美國國務卿布林肯將於2月5、6日訪問中國，成為2018年以來首位訪華的美國國務卿，人民日報1日發表署名文章，指出中美必須找到正確相處之道，「搞盲目反華是行不通的」，並重申「台灣問題是中國核心利益中的核心」。

布林肯此行將是美拜登政府執政兩年後訪華的美國最高級別的官員。人民日報發表署名「鐘聲」、題為《中美必須找到正確相處之道》的評論文章稱，中美這麼兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行的。有了原則，才有方向，有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。

文章表示，近年來，美國對華政策始終放不下將中國視為所謂「戰略競爭對手」的執念，導致中美關係始終走不出困局，也給世界和平發展帶來了不穩定因素。「美方應該明白的是，任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活，搞盲目反華是行不通的。」

文章強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應放下圍堵遏制中國的執念，以實際行動落實不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持台灣獨立，也不支持兩個中國、一中一台，無意同中國發生衝突。

評論指出，中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。

美國白宮1日確認，國務卿布林肯將在2月5至6日訪問中國。白宮國家安全委員會發言人柯比1月31日表示，布林肯訪華期間將與中方官員討論的議題，包括俄烏衝突，以及尋求重啟涉及雙方軍事和氣候變化等議題的會談。　　

中國外交部日前回應布林肯訪華消息時指，中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上同美方在雙多邊領域開展溝通合作。但必須指出，美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益。　　

美國 布林肯

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