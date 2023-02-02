香港榮休樞機主教陳日君教廷返港後身體不適 留院檢查

香港榮休樞機主教陳日君日前到梵蒂岡參加先教宗本篤十六世喪禮，返港後身體不適，31日晚間十點左右，他在臉書發布「給囚友的信」報平安並說明身體狀況。陳日君說，到梵蒂岡那四天是開心也是辛苦的，出發前他已肩膊發炎，背脊疼痛，兩手麻痺，返港後情況持續惡化，到年初一晚上，呼吸甚至出現困難，因此到醫院檢查和治療，目前仍留院觀察和進行各種檢查。

陳日君「給囚友的信」全文如下：

各位囚友：

很多天沒有與你們見面，我很關心你們，你們可能很擔心我。

今天我向你們報告一下我的近況：

教宗本篤的喪禮，為我非常重要；而仿如奇蹟一樣，天主讓我成功去到羅馬參加：法庭批准警方讓我取回護照；航空公司剛有一班飛機讓我及時能趕上喪禮，因此，我覺得自己更加不能放棄這個機會，決定前往。

我遠赴羅馬，感覺到自己是代表全香港、全中國的教友，向教宗本篤十六世表示我們的敬愛。

那四天實在是個奇蹟，不只因為能夠參加這個喪禮彌撒，而是我竟然可以在彌撒前親到本篤的靈柩前，將頭靠著它悼念；他下葬之後，我又得到一個特別機會下去聖伯多祿大殿的地下，在安放本篤靈柩的地方瞻仰祈禱。我真的感恩能夠前往參加。

那開心的四天，也是很辛苦的四天。出發前，我已肩膊發炎，背脊疼痛，兩手麻痺，所以回來之後十多天一直在修院做病人，不可能出來探朋友。但自己一直以為，這些問題會漸漸好轉、康復。

不如所料，身體情況繼續惡化，兩隻手更腫脹起來。到年初一晚上，呼吸甚至開始困難，這讓我想起了2016年攻擊我肺部的那種病菌（當時須留醫三星期），這令我開始緊張並決定去醫院，很幸運，經檢查後並非六年前的病菌。

感謝醫院的修女及醫生，他們很關心我，為我進行各種檢查，堅持要徹底地看看這副九十有多的身體狀況如何。

因自己一直留院，所以到今天你們也不太聽到我的消息。不過大家放心，可以說，香港最高級的醫生正在照顧我，然而我仍未知哪個時候才能來探望你們。

但不要忘記，在祈禱中我們永遠不分離，我會不斷為大家祈禱，也請你們在祈禱之中記得我。

在這新年伊始，我不敢祝大家愉快，但我希望大家平安。天主一定給予我們心中平安這份恩寵——耶穌降生成人，「天主在天受光榮，主愛的人在世享平安」。