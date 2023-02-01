為小三通會面邱太三 陳玉珍提循序開放：政府將討論

國民黨立法委員陳玉珍日前到廈門與中國國台辦主任宋濤討論金酒產品輸陸事宜後，今到陸委會和陸委會主委邱太三會面。陳玉珍表示，因小三通金馬專案將到期，是去提議以循序擴大、恢復的方式，繼續開放小三通，而邱太三說近日將跨部會討論，她認為是「正面樂觀」。

陳玉珍指出，小三通金馬春節交通專案2月6日到期，是去為民眾發聲，希望能延續開放，並且在防疫及量能考量下，階段性增加開放人數及程度等，循序恢復交流。

陳玉珍表示，向邱太三提出三點訴求，包括小三通往來申請手續簡便化、搭乘人員資格從金門籍擴大到台籍人員、增加小三通航班等。陳玉珍也說，現在雖疫情趨緩，但還是應謹慎防疫，她也不認為現在就應該馬上大量開放，而是應慢慢試辦，一步步看成效恢復、正常化小三通。

陳玉珍指出，邱太三向她表示充分理解金門鄉親需求，也會在近日內召開跨部會會議，轉達鄉親期待。陳玉珍也說，她理解小三通有許多跨部協調事項包括交通、防疫、移民署等，而政府有要跨部會議，就代表小三通可望延續，現持「正面樂觀」態度看待。

此外陳玉珍也致贈邱太三金門「和平」紀念酒，陳玉珍表示，過去與邱太三就金門事務多有互動，也期望兩岸能擴大交流。

而早上傳出原本是邱太三要到立法院陳玉珍辦公室而沒到，陳玉珍緩頰表示，原本就是她先表達說要去拜會邱，邱太三客氣認為應要來立院，但後來有事耽擱，幕僚聯絡比較慢，她決定就照原計畫去陸委會拜會。