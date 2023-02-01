快訊

稅收超徵是「行政失能」？被問想和高嘉瑜說什麼 龔明鑫尬笑回應這六字

疑個資外洩！iRent用戶信用卡等資訊全都露 公總要查了

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今日烏克蘭 明日東亞？ 陸外交部：亞太不歡迎冷戰思維

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北約秘書長史托騰柏格近日訪問日本與南韓，討論應對中國威脅。 圖／美聯社
北約秘書長史托騰柏格近日訪問日本與南韓，討論應對中國威脅。 圖／美聯社

北約秘書長史托騰伯格日前訪日，提到北約須團結應對中國的安全威脅，並稱今日發生在歐洲的事情明顯可能發生在東亞。對此，大陸外交部發言人毛寧1日在記者會上回應，中國始終是世界和地區和平穩定的維護者，並強調亞太不是地緣爭奪的戰場，不歡迎冷戰思維。

毛寧說明，中方已多次就北約相關問題表明立場。北約一方面聲稱自己是區域性防禦性聯盟的定位沒變化，一方面不斷突破傳統的防區和領域，不斷加強同亞太國家的軍事安全聯繫，渲染「中國威脅」，有關動向應當引起地區國家的高度警惕。

毛寧指出，中國始終是世界和地區和平穩定的維護者。在熱點問題上，中方始終積極勸和促談，推動局勢降溫。「北約應當認真思考自己為維護歐洲安全發揮了什麼作用。我想強調的是亞太不是地緣爭奪的戰場，不歡迎冷戰思維、陣營對抗。」她說。

至於日本與北約同時對中俄軍事合作發展感到擔憂一事，毛寧回應，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。日本應當認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，不要做破壞地區國家間相互信任，損害地區和平穩定的事情。

綜合媒體報導，北約秘書長史托騰伯格近日展開亞州行，並於1月31日會見日本首相岸田文雄，他會面期間呼應岸田對「今日烏克蘭，明日東亞」的擔憂，批評中方擴大軍事力量、威脅台灣，同時警告，北京正密切關注烏俄戰況，將會從中汲取，可能影響未來決策的經驗教訓。

北約 毛寧

延伸閱讀

為台海危機示警 北約秘書長：中國正從俄烏戰爭汲取經驗

相關新聞

今日烏克蘭 明日東亞？ 陸外交部：亞太不歡迎冷戰思維

北約秘書長史托騰伯格日前訪日，提到北約須團結應對中國的安全威脅，並稱今日發生在歐洲的事情明顯可能發生在東亞。對此，大陸外...

習近平：加快科技自立自強 解決外國「卡脖子」問題

據新華社1日消息，習近平31日在主持加快中共中央政治局建構新發展格局第二次集體學習時指出，要加快科技自立自強步伐，解決外...

日本首相與北約秘書長憂慮中俄合作 陸外交部：不要挑動地區對抗

日本首相與北約（NATO）秘書長31日發表聯合聲明稱，日本和北約對中俄軍事合作發展感到擔憂。對此，大陸外交部發言人毛寧1...

這一「支」手機架 掀起辱華風波

中國網友對於「網路用詞」特別敏感，曾引發各種國際辱華爭議，日前就有網友發現一名國外設計師發表一款以「支」字發想設計的手機...

將穩定幣納入監管 香港金管局：兩年內落實

香港金融管理局（下稱香港金管局）近日表示，建議將與穩定幣相關的若干活動納入監管，並期望兩年內落實監管安排。

英BNO簽證吸納逾14萬港人 調查：3成港人未適應英生活

此前，一名在BNO護照計畫下、年僅27歲的香港女碩士因不堪英國沈重生活壓力選擇在租房內自殺。讓外界再次關注港人移民英國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。