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英BNO簽證吸納逾14萬港人 調查：3成港人未適應英生活

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
英國針對香港民眾擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證計畫。路透
英國針對香港民眾擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證計畫。路透

此前，一名在BNO護照計畫下、年僅27歲的香港女碩士因不堪英國沈重生活壓力選擇在租房內自殺。讓外界再次關注港人移民英國的現狀。綜合港媒報導，英國內政部於1月31日在社交媒體臉書發布貼文稱，自2021年1月31日啟動BNO簽證以來，兩年間已幫助14萬4500名港人在英國展開新生活。但有調查顯示，有三成仍未適應英國生活。

據英國內政部在社交平台推特發布的影片，英國內政部表示香港移民正貢獻英國社區和經濟，包括為國民保健署（NHS）工作、幫助阿富汗及烏克蘭難民和在私營機構工作等，期待未來數年會有更多合資格的港人移英。

英國內政部數據顯示，2021年第1季共有約2萬人申請簽證，至第2季約有2.5萬人申請，急升至高峰。其後數字逐步回落，至第3季只有少於1萬宗新申請。

另據美國之音報導，英國港人媒體《追新聞》連同英國港人教育組織「時代公民教育平台」（Citizens of Our Time Learning Hub，COOTL）合作進行，於去年11月邀請BNO簽證移英港人填寫問卷，共收回822有效問卷。調查顯示，近七成的BNO簽證人士受訪者因為香港政治環境、自由或人身安全考慮移居英國。有三成受訪者仍未適應英國生活，接近三分之二的受訪者不知道英國政府或市議會提供的支援措施。

BNO簽證為英國自2021年1月31日推出的政策，讓符合英國國民（海外）護照資格的香港人申請BNO簽證赴英居留。成功申請BNO簽證的人士及其家屬在英國生活、工作和學習達五年後可申請成為英國公民。該計劃一度引發香港移民潮。

計畫實施以來，多次放寬申請門檻。比如2021年4月允許英國國民（海外）身份持有人的配偶或伴侶和未滿18歲的受養子女於特定情況可以分開申請簽證；去年11月底，英國內政部再容許在1997年7月1日後出生、父或母其中一方為BNO資格持有人的合資格香港年輕人申請BNO簽證計劃赴英居留，其伴侶等人也可一起申請。

不過，港府對於英國BNO護照計畫保持反對。去年10月，外交部駐港特派員公署表示，上述行為「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，悍然干預香港事務和中國內政」；而香港保安局局長在去年12月重申，港府不承認BNO護照為旅遊證件或身份證明文件，持有該護照的香港人在外遇到困難時，建議「得找自己國家」協助。

英國 香港 簽證

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