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義大利、日本釋善意 擬放寬對陸客檢疫措施

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
隨著中國大陸疫情高峰逐漸過去，義大利、日本考慮放寬對中國旅客的檢疫措施。新華社
隨著中國大陸疫情高峰逐漸過去，義大利、日本考慮放寬對中國旅客的檢疫措施。新華社

隨著中國大陸疫情高峰逐漸過去，義大利不再要求入境的中國旅客強制檢測，改用隨機方式抽查；日本亦考慮放寬對中國旅客的檢疫措施，包括取消提交核酸陰性報告的規定。

義大利衛生部在去（2022）年12月28日發布聲明，對所有來自中國大陸在義大利過境或入境的乘客必須進行強制性核酸檢測，如有陽性患者必須進行隔離到轉陰為止。

據路透社報導，義大利近日已更改對中國旅客的檢疫安排，要求他們提交登機前48小時內的陰性檢測報告，並在抵達後接受隨機的額外檢測，該命令於2月1日起生效，直至本月底。

此外，據日本放送協會（NHK）報導，日本正考慮放寬對中國旅客的檢疫措施，正在討論的選項包括不再要求提供陰性檢測報告、減少旅客入境後需要檢測的人數等。

南韓副總理韓德洙則在1月31日表示，如果中國大陸的感染情況受控，考慮在2月底前解除對中國公民發放短期簽證的禁令。該禁令原定至1月31日結束，南韓上周臨時決定延長至2月底。

中國大陸已對南韓公民實施類似反制措施，並未提到何時恢復，而1月初同時被叫停的日本公民赴陸簽證，則在1月29日起恢復審批。

義大利

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