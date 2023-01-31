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國台辦批蔡總統通話捷克準總統 陸委會駁：助抗衡威權

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
蔡英文總統與捷克總統當選人帕維爾通電話，雙方談話近15分鐘。（圖／總統府提供）
蔡英文總統與捷克總統當選人帕維爾通電話，雙方談話近15分鐘。（圖／總統府提供）

蔡英文總統日前與捷克總統當選人帕維爾通話，引起大陸國台辦批評民進黨當局企圖藉「通話」，「同框」謀「獨」，對此陸委會晚間回應指出，中華民國是印太地區重要國家與值得信賴的夥伴，有權利與世界各國互動往來，此次通話是主權國家正當作為，有助於抗衡威權主義威脅。

陸委會晚間指出，中華民國是印太地區重要國家與值得信賴的夥伴，有權利與世界各國互動往來，蔡總統代表台灣人民向捷克總統當選人通話表達祝賀與加強雙邊關係，「是主權國家正當作為，更有助開展與民主友好國家共享價值理念、抗衡威權主義的脅迫」。

陸委會強調，台灣從未屬於中華人民共和國，「兩岸互不隸屬是台海現狀與事實，也是台灣人民堅定共識之所在」。陸委會並批評中共當局試圖一再阻礙台灣與國際社會交往、干預他國外交政策、不斷宣稱謬誤的「一中原則」政治主張，「我方表達反對，也認為此舉無助於兩岸良性互動」。

陸委會 國台辦 蔡英文

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