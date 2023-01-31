美國擬禁企業供貨華為 陸外交部：赤裸裸科技霸權

近日美國公司與大陸華為公司的高科技產品貿易，因傳出美國政府擬全面停止核發華為供貨許可證，而再度掀起波瀾。大陸外交部對此表示「正密切注意」，並強調這種做法違背市場經濟原則、是「赤裸裸的科技霸權」。

英媒金融時報30日引述知情人士說法指出，美國總統拜登（Joe Biden）與其政府已經停止向該國企業核發供貨給華為的許可證，具體而言，美國商務部已通知部分企業，商務部將不再核發許可證；而美媒路透則指出有3名知情人士透露，美國政府停止發放的供貨華為許可證包括5G級別以下，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智慧以及高性能計算和雲項目（cloud items）。對此美國商務部發言人僅表示將「不斷評估我們的政策和法規」，而英特爾和高通對此都拒絕置評。

不過美媒彭博社則指出，這項政策還處於早期討論階段，有可能在5月、即美國將華為加入「實體清單」四周年之時獲得通過。報導並引述知情人士透露，是美國一些官員向拜登政府提出了這一建議，若最終採納實施，所有美國供應商向華為供貨的許可證申請都將被拒絕。

對於這項消息，大陸外交部發言人毛寧31日下午在記者會上指出大陸「嚴重關切」、「正密切關注有關動向」。毛寧強調，大陸堅決反對美方「泛化國家安全概念、濫用國家力量，無底線、無理打壓中國企業」，她稱這種做法「違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權」。毛寧指出，官方將繼續堅定維護大陸企業的正當合法權益。

公開資料顯示，美國前總統川普（Donald Trump）任內，以威脅國家安全的名義，在2019年5月將華為列入美國商務部的「實體清單」， 不過商務部後來同意向美國企業發放許可證，允許其在「不危及國家安全」的前提下向華為出售技術，但只包含少數產品。美國政府此後仍然不斷增加將華為相關企業列入「實體清單」，收緊對華為的禁令。