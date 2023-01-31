失蹤百日後尋獲遺體 江西胡鑫宇案仍引質疑

（德國之聲中文網）三個多月以來引發諸多猜測的江西中學生失蹤案終於在上周末有了進展，當地警方1月28日在江西上饒金雞山一帶發現了一具屍體，檢驗後確定死者為失蹤許久的中學生胡鑫宇。

去年10月14日，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在就讀的學校致遠中學內突然失蹤，警方、家人、校方一直苦尋無果。江西省、市、縣公安機關聯合工作專班2023年1月7日發布通報稱，警方自2022年10月15日接到報警後即組織開展大規模的調查搜尋工作。

地點距學校僅5分鐘路程

除了地毯式搜索學校周邊的區域，警方還先後4次派員赴福建、浙江等胡鑫宇曾生活或可能前往的區域查找。不過，上周末卻在距校僅5分鐘步行距離糧倉旁的樹林找到胡鑫宇遺體。

《新京報》報導引用胡鑫宇父親稱，孩子被發現時穿著校服，縊吊在糧倉圍牆附近的樹上。胡鑫宇母親在1月29日發布視頻並配文表示：鑫宇我們在找你真相的路上，不會停止。

申請異地公安偵查

目前的最新消息顯示胡鑫宇屍檢已完成，其家屬正在申請異地公安偵查，以判斷胡鑫宇是否自縊，不過能否通過還需要由警方決定。 「澎湃新聞」報導稱，江西鉛山縣縣長未小剛29日表示工作專班正在持續進行處理，同時按照辦案規範處理遺體、家屬情緒安撫等工作。

據媒體此前報導，當地警方曾於1月1日與家屬及律師會面，就案件調查情況、目前掌握的線索細節等進行溝通交流。警方當時曾提出胡鑫宇「可能有厭學情緒、自行出走」的，但家屬表示，沒有實際證據可以證明。

輿論質疑警方說法

此樁案件引來網友對警方的質疑，一些網上的輿論認為，如果胡鑫宇真的是學校附近縊吊身亡，那就是警方這幾個月來的搜索出現嚴重漏洞；若發現屍體之處不是第一現場，而是被人移過去的，那就是刑事重案了。

中國官媒「人民網」也刊出網評稱應「繼續調查胡鑫宇事件，以准確詳情化解公共疑惑」。該篇評論指出，目前包括胡鑫宇家人在內的很多人都有很多困惑，「發現胡鑫宇遺體的地點，是不是案發第一現場？在胡鑫宇失蹤的100多天裡，相關部門組織的排查行動為何一直沒能發現胡鑫宇遺體？公眾所疑惑的，就是相關部門所要回答的。」。

「九派新聞」引用重慶百君（成都）律所肖明靜律師的話指出，關於胡鑫宇是自殺還是他殺，則還需要進一步的現場勘驗和屍體檢驗。她提到，繩子的打結方式、現場的坡度、屍體的懸掛位置、頸部索鉤位置等都可以作為死者是自縊還是他殺的判斷依據。

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