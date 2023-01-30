日調查釣魚台海域 陸海警稱依法驅離

日本石垣市近日對釣魚台（日稱尖閣諸島、陸稱釣魚島）海域進行海洋調查，再次掀起中日角力。據中國海警30日表示，該日有5艘日本船隻「非法進入我釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

據央視軍事，中國海警局新聞發言人甘羽表示，1月30日，日「新世丸」號等5艘船隻非法進入「我釣魚台領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

甘羽還強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，日方無權說三道四。」

他說，中方敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。

據了解，日本石垣市自29日起，在釣魚台海域進行為期兩天的調查，內容包括調查水質及漂來的垃圾，並用小型無人機確認島嶼外觀等，於昨日出發，預計今晚返回。

綜合日媒報導，石垣市方面表示，調查以保護環境等研究為目的。對於調查可能遭到其他船隻阻撓，同行的石垣市長中山義隆說，調查沒有任何問題。

但在中國海警發聲前，日媒共同社就報導說，30日上午，中國海警局有4艘船相繼駛入「尖閣諸島（釣魚台）周邊的日本領海」，跟隨海洋調查船等的動向航行。

共同社稱，中國公務船駛入釣魚台周邊「日方領海」為今年第二次，上次是在10日。且據日方第11管區海上保安總部（那霸）稱，中國海警有一艘船上搭載了類似機關炮的裝置，於凌晨2點45分前後駛入。之後，在凌晨4點半左右和清晨6點05分前後，分別有2艘和1艘駛入。日方海保巡邏船發出警告，要求其駛離。