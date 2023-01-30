百度3月推出人工智能聊天機器人服務

知情人士透露，百度公司正計劃在今年3月推出與美國人工智能公司OpenAI開發的ChatGPT類似人工智能聊天機器人服務。

據彭博社星期一（1月30日）知情人士報導，百度計劃將類似ChatGPT的人工智能聊天機器人服務最初版本嵌入其主要搜索服務中。這項工具尚未命名，將允許用戶獲得與ChatGPT類似的對話式搜索結果。百度的一位代表對該消息不予置評。

彭博社報導後，百度港股漲幅一度達5.8%，為近四個星期來的新高。

百度在從線上市場行銷過渡至深度技術領域過程中，耗資數以億計美元，研發人工智能技術。

知情人士稱，百度研發基於海量數據，和先驗知識訓練的通用文本語義表示模型（Ernie system）將是即將推出的ChatGPT類似工具的研發基礎。對此，百度代表也不予以置評。