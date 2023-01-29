巴西新總統倡議 拉美五國與中國簽訂自貿協定

美國《外交政策》雜誌網站1月27日報導，巴西新任總統魯拉日前到訪烏拉圭首都蒙德維的亞時提議，南方共同市場（下稱「南共市」）可作為一個整體與中國簽訂自由貿易協定。

南共市是拉美地區重要的區域性經濟合作組織，被認為是世界第五大經濟集團，其成員國包括阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉（因國內局勢現被暫停成員國資格）。此前，渴望儘快貿易開放的烏拉圭一直在推進與中國單獨簽署自貿協定。部分南共市國家憂慮這或影響其關稅同盟，對此持保留意見。

觀察者網引述報導指，魯拉是在當地時間25日與烏拉圭總統拉卡列．波烏舉行會晤後的聯合記者會上作出上述表態的。

另據路透報導，魯拉表示，探索南共市與中國之間的自貿協議「是可能的」，但在此之前應先解決懸而未決已久的南共市-歐盟自貿協定。

他強調，「讓我們加緊談判，確定這項（與歐盟的）協議，這樣我們就可以討論中國和南共市之間可能的協議」。他說，中國是巴西最大的貿易夥伴，而且巴西對中國有很大的貿易順差，但他仍希望南共市能作為整體，「坐下來與我們的中國朋友討論南共市-中國的協議」。

歐盟與南共市歷經20年艱難談判，於2019年6月達成自貿協定。但協定此後一直處於法律審查狀態，許多細節並未得以明確。

巴西《聖保羅頁報》稱，拉卡列認為，南共市在與新市場達成協定方面的遲緩，阻礙了其成員國獲得貿易機會，而烏拉圭需要向世界開放。拉卡列自2021年起一直在推進中烏自貿協定談判，讓烏拉圭成為南共市與中國的門戶，兩國去年7月順利完成了協定的聯合可行性研究。此外，拉卡列上月證實烏拉圭已正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

拉卡列稱，烏拉圭、巴西將與南共市組織內的其他國家共同建立一個技術小組，以討論其「與中國的關係真正想要什麼、需要什麼」。魯拉也表示，有必要在技術人員、部長、國家首腦層面依次舉行談判，以便談判資訊的更新。