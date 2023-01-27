日媒：習近平讓「國師」接手創造一國兩制替代方案

（德國之聲中文網）1月18日，中國全國政協常委會公布新一屆全國政協委員名單，其中包含了在中共黨內排名第四的王滬寧，依照慣例他預計會在3月接替汪洋擔任全國政協主席。 《日經新聞》1月26日發布的一份分析援引消息人士稱，這次最高領導層的變化暗示了習近平的政治戰略，因為他的目標是第四個任期，「王滬寧的任務是為兩岸統一奠定基礎」。

該分析寫道，習近平讓頂尖人才負責台灣統一戰略：全國政協是最高政治協商機構，其主要工作是「統戰」，包括將台灣往中國大陸拉攏，而王滬寧的任務便是創造「一國兩制」的替代方案。在此框架下，王滬寧也有望成為中央對台工作領導小組的副組長，該小組是中共處理台灣問題的最高決策機構，一般由中共總書記擔任小組組長，全國政協主席擔任副組長。

助習近平擬定新統一戰略

《日經新聞》指出，鄧小平時代提出的「一國兩制」曾是未來與台灣和平統一的重要戰略。但在習近平對香港采取強硬立場後，台灣輿論發生變化，人們對於「一國兩制」的說法不再抱有信心。不過分析認為，這正好讓習近平有機會任命王滬寧，制定屬於習近平時代的台灣統一戰略。

消息人士向《日經新聞》透露：「有些人可能認為，中國使用武力統一台灣的威脅迫在眉睫，但事實並非如此。（統一台灣的）第一步是推出一個新的理論，取代『一國兩制』，然後在此基礎上對台灣施加壓力。」消息人士推測，新理論將成為衡量對台統戰進展的標准，並借此決定是否有必要采取軍事行動。

意識形態「國師」

王滬寧是政治局中唯一學者出身的常委，他曾在復旦大學任教國際政治，被視為中共的意識形態「國師」。江澤民的「三個代表」，胡錦濤的「科學發展觀」和習近平的「新時代中國特色社會主義」等提法據出自他的手筆。

王滬寧既沒有地方從政經歷，也不曾走黨政機構的官僚仕途，是中共最高層的一個例外。過去他領導中央政策研究室多年，其背景使他成為罕見的國家政策顧問、首席演講撰稿人和首席理論家的結合體。

去年已主持對台工作

今年1月初，兩岸關系研究員郭瑞華接受台媒中央社訪問時指出，王滬寧已出現在去年12月全國台聯與台盟的會議，也在兩岸企業家峰會年會上致賀詞，這代表他已經開始主持對台工作。郭瑞華認為，王滬寧會先建構統戰理論，加強統戰工作與論述。中央社稱，預計王滬寧也會接手中央統一戰線工作領導小組組長。

在去年二十大期間，習近平曾在台灣問題上強調「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但不排除對「極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」使用武力。外界預計，獲得第三個中共中央總書記任期的習近平會於適當時機「收復台灣」，而如今的對台事務人事變動，也是習近平為了完成「祖國統一大業」的布局之一。

（日經新聞、中央社）

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