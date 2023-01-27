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習近平致電澳洲總督 盼加強對話

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共總書記習近平。美聯社
中共總書記習近平。美聯社

中國大陸與澳洲關係近期出現改善趨勢，最新進展是大陸國家主席習近平致電澳洲總督赫爾利，除祝賀澳洲國慶外，也提到希望雙方加強對話、深化合作，「共同推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展」。

據新華社消息，習近平昨日致電赫爾利（David Hurley）祝賀澳洲國慶。他指出，雙方以建交五十周年為契機，「總結過去、面向未來，朝著改善和發展中澳關係的正確方向作出了積極努力」。

習近平還強調「高度重視中澳關係發展」，希望雙方本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，「加強對話，深化合作，共同推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展，更好造福兩國人民」。

去年十二月廿二日，習近平與赫爾利甫就雙方建交五十周年互致賀電。當時習近平強調，中澳同為亞太地區重要國家，中澳關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界和平、穩定與繁榮。赫爾利則指出，澳方致力於遵循全面戰略夥伴關係定位，本著互尊互利精神，與中國大陸發展穩定和建設性的關係。

而澳洲外長黃英賢去年十二月廿一日與時任大陸外長王毅，在北京舉行「第六輪中澳外交與戰略對話」，當時王毅提到，「過去幾年，中澳關係遇到困難和挫折，這是我們不願看到的，其中的教訓要充分汲取」。

近日新華社也釋出大陸與澳洲在瑞士達沃斯出席世貿組織小型部長會議期間溝通後，雙方同意，大陸商務部部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）將於近期以視訊會議形式進行會談。

此前受到澳洲呼籲追查新冠病毒源頭以及禁止大陸華為公司參與建設５Ｇ網路後，雙方關係自二○二○年來一直處於緊繃狀態，大陸也針對澳洲多項產品實施禁令。

據彭博社近日消息，大陸發改委已與部分電力和鋼鐵公司開會，計畫將首先允許寶武、大唐、華能及國能等四家企業從澳洲進口煤炭，禁令最快可能於四月一日撤銷。

澳洲 習近平 國慶

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