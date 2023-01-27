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四川規模5.6地震 5千人一度受困

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
四川瀘定縣發生規模5.6地震，救援人員先頭部隊已趕到災區。中新社
四川瀘定縣發生規模5.6地震，救援人員先頭部隊已趕到災區。中新社

四川甘孜州瀘定縣廿六日凌晨三時四十九分發生規模五點六地震，連三百多公里外的成都也有明顯震感。大陸網友稱，地震來襲時，屋裡的吊燈、魚缸猛烈搖晃。所幸這起地震並未傳出人員傷亡，康定、瀘定、海螺溝景區等約五千多名受困遊客隨後也陸續被撤離。

大陸專家表示，此次地震為去年九月五日瀘定六點八地震的餘震。當時這起地震至少造成九十三人不幸罹難。

微博上有不少大陸網友上傳監視器拍攝到地震當時的畫面，影片可見屋內的魚缸、吊燈等猛烈搖晃。

地震發生後，四川消防總隊指揮中心立即調度救援力量前往震中展開救援。

四川甘孜州抗震救災指揮部昨晚發布消息稱，搶險救援階段任務已於十七時結束，災區無人員傷亡和房屋倒塌，道路、電力、通信、供水等均恢復正常。

甘孜州官方也表示，目前當地海螺溝景區已關閉，康定、瀘定五千餘名遊客和磨西鎮兩百六十餘名外來人員情緒穩定，部分人員正有序離州。

地震 魚缸

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