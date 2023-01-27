未來3天 冷空氣來襲 陸中東部降溫逾8℃

今年春節長假前期，受強冷空氣影響，中國大陸中東部大部地區出現較強降溫和大風天氣，部分地區氣溫下降達14℃。大陸中央氣象台預計，未來三天，新一股冷空氣將影響中國大陸中東部地區，局部區降溫將超過8℃。

22日至25日，受強冷空氣影響，大陸中東部大部地區出現較強降溫和大風天氣，氣溫普遍下降6～10℃，內蒙古西部、山西中北部、山東中東部、遼寧東部、吉林東部及江淮、江南東部等地氣溫下降12～14℃；吉林東部、山東半島等地部分地區出現中到大雪，山東威海文登局部地區出現暴雪。 據中新社報導，冷空氣影響過後，中國大部地區氣溫較常年同期偏低，其中北方地區及蘇皖大部、雲南中東部偏低4～6℃，局地偏低8～10℃。內蒙古東北部、黑龍江中北部最低氣溫降至-35～-40℃，其中黑龍江漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站最低氣溫達-53.0℃，突破了中國有氣象紀錄以來的最低氣溫歷史極值。

26日清晨，大陸中東部大部地區氣溫顯著回升，寧夏北部、陝西中北部、內蒙古河套地區、山西、河北北部、遼寧、吉林東南部等地部分地區升溫幅度達6～10℃，局部地區超過12℃。

大陸中央氣象台指出，受弱冷空氣影響，預計26日至28日，大陸中東部部分地區將有4~6℃降溫，局地降溫超過8℃。29日至30日，西藏西部有小到中雪，普蘭到聶拉木一線有大到暴雪，局部地區有大暴雪。

專家表示，26日至28日，中國大部地區降水稀少，天氣以晴或多雲為主，總體有利於春運返程。