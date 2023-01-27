聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來3天 冷空氣來襲 陸中東部降溫逾8℃

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸黑龍江漠河冷到零下五十三度，打破大陸最低溫紀錄。圖為哈爾濱，家長帶孩子玩雪。（新華社）
中國大陸黑龍江漠河冷到零下五十三度，打破大陸最低溫紀錄。圖為哈爾濱，家長帶孩子玩雪。（新華社）

今年春節長假前期，受強冷空氣影響，中國大陸中東部大部地區出現較強降溫和大風天氣，部分地區氣溫下降達14℃。大陸中央氣象台預計，未來三天，新一股冷空氣將影響中國大陸中東部地區，局部區降溫將超過8℃。

22日至25日，受強冷空氣影響，大陸中東部大部地區出現較強降溫和大風天氣，氣溫普遍下降6～10℃，內蒙古西部、山西中北部、山東中東部、遼寧東部、吉林東部及江淮、江南東部等地氣溫下降12～14℃；吉林東部、山東半島等地部分地區出現中到大雪，山東威海文登局部地區出現暴雪。 　據中新社報導，冷空氣影響過後，中國大部地區氣溫較常年同期偏低，其中北方地區及蘇皖大部、雲南中東部偏低4～6℃，局地偏低8～10℃。內蒙古東北部、黑龍江中北部最低氣溫降至-35～-40℃，其中黑龍江漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站最低氣溫達-53.0℃，突破了中國有氣象紀錄以來的最低氣溫歷史極值。 　　

26日清晨，大陸中東部大部地區氣溫顯著回升，寧夏北部、陝西中北部、內蒙古河套地區、山西、河北北部、遼寧、吉林東南部等地部分地區升溫幅度達6～10℃，局部地區超過12℃。

大陸中央氣象台指出，受弱冷空氣影響，預計26日至28日，大陸中東部部分地區將有4~6℃降溫，局地降溫超過8℃。29日至30日，西藏西部有小到中雪，普蘭到聶拉木一線有大到暴雪，局部地區有大暴雪。 　

專家表示，26日至28日，中國大部地區降水稀少，天氣以晴或多雲為主，總體有利於春運返程。

中東 內蒙古

延伸閱讀

初六仍有地區旅遊車潮 台61線車多路段將實施時段封閉

拉美角力 習：願構建「中拉命運共同體」推動平等、互利

1張圖看未來一周天氣趨勢 明天初六寒流南下各地轉冷

把握初五好天氣 明天寒流再報到、冷到下周一晨

相關新聞

四川規模5.6地震 5千人一度受困

四川甘孜州瀘定縣廿六日凌晨三時四十九分發生規模五點六地震，連三百多公里外的成都也有明顯震感。大陸網友稱，地震來襲時，屋裡...

習近平致電澳洲總督 盼加強對話

中國大陸與澳洲關係近期出現改善趨勢，最新進展是大陸國家主席習近平致電澳洲總督赫爾利，除祝賀澳洲國慶外，也提到希望雙方加強...

未來3天 冷空氣來襲 陸中東部降溫逾8℃

今年春節長假前期，受強冷空氣影響，中國大陸中東部大部地區出現較強降溫和大風天氣，部分地區氣溫下降達14℃。大陸中央氣象台...

煮一餐5000元、餵貓2周3.5萬元 陸春節上門服務賺翻天

「上了火車以後，看到火車上掛著紅色燈籠，貼著紅色窗花，當時就感覺年味兒又回來了。」由於疫情原因，江蘇的尹先生已3年沒有回家過年了。他向健康時報表示，今年家終於又成了「想回就能回的地方」，不用再提前幾天就做核酸，也不用再考慮到家後需不需要隔離、得隔離幾天。但卻有一批年輕人選擇「別人過節我賺錢」，反向操作要抓住這波「年味」商機。除了擺攤寫春聯、繼續接單送外賣，大陸現在最夯的春節打工是提供各種「上門服務」。...

陸學者：美續祭台灣牌 致台海不安

兔年到，但廈門大學台灣研究中心主任陳先才預期，二○二三年台海仍將不平靜。由於美方繼續祭出「台灣牌」，可能引發台海局勢發生...

美駐港領事批國安法 陸：嚴厲譴責

美國駐港澳總領事梅儒瑞去年九月上任後相當低調，近日他首度公開發表演說，提及過去兩年約一萬五千名在港美國人因不同原因離港，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。