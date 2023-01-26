快訊

大樂透、威力彩雙雙三連摃 大樂透頭獎上看2.3億元

NHK：日擬調降新冠肺炎為「流感等級」 預計時間點曝光

台灣女藝人遊泰稱遭警勒索「給了上萬元才脫身」 泰警將介入調查

部分「白紙革命」示威者仍被拘 人權觀察籲放人

德國之聲／ 德國之聲
中國大陸去年因疫情政策控管問題爆發「白紙革命」；圖為示威抗議者。路透
中國大陸去年因疫情政策控管問題爆發「白紙革命」；圖為示威抗議者。路透

人權觀察」組織舉例指出，北京已有4名抗議者被正式逮捕，他們面臨「尋釁滋事罪」的指控，最高可被判5年監禁。而在上海，也有兩名曾在烏魯木齊中路示威的抗議者至今下落不明。

這一人權組織同時也指出，還有一些抗議者處於保釋狀態。

路透社暫時無法獨立核實「人權觀察」報告中提及人士的身份，中國公安部的電話則無人接聽。

「人權觀察」還指出，鑑於中國當局威脅被拘押者家屬的做法，很可能有更多抗議者被拘押而不為外界所知。法新社也通過若干名示威者的親友核實，確實有一些人被拘押多日後獲得取保候審。

該組織的中國問題高級研究員王亞秋說，中國年輕人正由於為自由和人權發聲而付出沉重代價，世界各國政府以及國際機構應當對中國年輕人表示聲援，呼籲中國當局立即釋放所有「白紙革命」示威者。

11月底，中國多個城市都爆發了反對嚴苛防疫政策的抗議示威，強調「不要核酸要吃飯」，部分示威者甚至喊出了要求共產黨下台、習近平下台的政治口號。在之後的幾個星期，中國當局迅速調整了防疫策略，急劇放開管制又導致了感染人數激增、全國醫院不堪重負。

中國官方幾乎沒有正面承認各地發生了示威抗議浪潮，也沒有直接提及拘押示威者。但是實際掌控全國警方以及司法部門的中共政法委11月底曾發聲表示，將「嚴厲打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為」。這被認為是對示威者的警告。

(路透社、法新社)

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

人權 白紙革命 烏魯木齊 白紙運動

相關新聞

香港貨輪日本海域沉 22船員中8死9失蹤５人獲救　

一艘載有14名中國籍和8名緬甸籍船員的香港籍貨船25日凌晨在日本長崎縣五島海域沉沒。截至26日中午，已搜尋到的13名船員...

和中國打交道 教宗方濟各：要保持耐心

天主教教宗方濟各接受美媒專訪時表示，「和中國打交道，我們必須保持耐心」。他認為保持與中國的對話是教廷努力保護中國天主教徒...

美駐港總領事評論國安法 陸狠批其幹著「吃飯砸鍋」的勾當

美國駐港總領事梅儒瑞日前在美國智庫舉辦的香港經濟前景研討會上指「香港國安法」和大陸全國人大常委會有關釋法恐破壤司法獨立。...

葉倫批中國是非洲債務「障礙」 中使館嗆：先管好美國債務

美國財政部長葉倫近日在非洲國家尚比亞訪問，指責中國是尚比亞債務重組的「障礙」：；中國駐尚比亞大使館對此發文回嗆，批評美國...

調職後首度「露面」 妻曬趙立堅貼春聯照 網酸：低調

神隱多時的趙立堅在調職後終於露面，趙立堅的妻子湯天如日前在微博發出趙立堅貼春聯的照片，並寫上祝福話，照片中的趙立堅穿著藍...

拉美角力 習：願構建「中拉命運共同體」推動平等、互利

中美在拉美地區的角力向來是國際社會焦點，中國國家主席習近平24日向拉美和加勒比國家共同體（中國稱拉共體）第七屆峰會發表視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。