部分「白紙革命」示威者仍被拘 人權觀察籲放人

「人權觀察」組織舉例指出，北京已有4名抗議者被正式逮捕，他們面臨「尋釁滋事罪」的指控，最高可被判5年監禁。而在上海，也有兩名曾在烏魯木齊中路示威的抗議者至今下落不明。

這一人權組織同時也指出，還有一些抗議者處於保釋狀態。

路透社暫時無法獨立核實「人權觀察」報告中提及人士的身份，中國公安部的電話則無人接聽。

「人權觀察」還指出，鑑於中國當局威脅被拘押者家屬的做法，很可能有更多抗議者被拘押而不為外界所知。法新社也通過若干名示威者的親友核實，確實有一些人被拘押多日後獲得取保候審。

該組織的中國問題高級研究員王亞秋說，中國年輕人正由於為自由和人權發聲而付出沉重代價，世界各國政府以及國際機構應當對中國年輕人表示聲援，呼籲中國當局立即釋放所有「白紙革命」示威者。

11月底，中國多個城市都爆發了反對嚴苛防疫政策的抗議示威，強調「不要核酸要吃飯」，部分示威者甚至喊出了要求共產黨下台、習近平下台的政治口號。在之後的幾個星期，中國當局迅速調整了防疫策略，急劇放開管制又導致了感染人數激增、全國醫院不堪重負。

中國官方幾乎沒有正面承認各地發生了示威抗議浪潮，也沒有直接提及拘押示威者。但是實際掌控全國警方以及司法部門的中共政法委11月底曾發聲表示，將「嚴厲打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為」。這被認為是對示威者的警告。

(路透社、法新社)

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