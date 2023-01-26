陸學者：美繼續祭出台灣牌 2023年台海可能發生變亂

美眾議院議長麥卡錫傳出四月間訪台，加上美國國會的台灣政策法案箭在弦上。大陸學者稱，2023年台海不會平靜，美方繼續祭出台灣牌，可能引發台海局勢發生變亂的重大隱患，2023年台海有可能變得更加複雜嚴峻。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才在海峽導報撰文指出，展望2023年的台海局勢，將有主要三方面的觀察：台海不會平靜、兩岸融合發展提速、島內（台灣）政局衝突加劇。

一、台海不會平靜。2023年的台海局勢非但不會平靜，甚至有可能變得更加複雜嚴峻。台灣地區2024大選在即，台獨勢力和境外勢力必然會在2023年展開佈局，試圖營造有利於綠營的選舉態勢。美國方面也會繼續祭出台灣牌，為台海局勢生亂生變製造事端，美國新任眾議院議長麥卡錫會否訪問台灣地區，以及美國國會目前在審的「台灣政策法案」，都是可能引發台海局勢生亂生變的重大隱患。

陳先才說，美方介入台海局勢的禍心不止，台海和平穩定的局面就不可能再現。另一方面，蔡英文當局不可能自動放棄台獨分裂立場，必然會繼續勾連外部勢力進行謀獨挑釁。中國大陸不可能允許台灣從中國領土分離出去，必然會堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎台獨分裂勢力謀獨挑釁和外部干涉圖謀，因此，今年的台海局勢絕對不會平靜。

二、兩岸融合發展提速。黨（中共）的二十大提出的新時代黨解決台灣問題總體方略，必然成為2023年對台政策的根本遵循和行動指南。對中國大陸而言，統一是必然的歷史趨勢，是正在進行時。儘管當前台灣當局阻撓兩岸交流與統一進程，但大陸方面仍然會持續推動兩岸民主協商，加強政治對話，同時更要積極推動兩岸融合發展政策。

另一方面，大陸經濟的持續發展，兩岸經貿的持續往來，必然會為台灣地區經濟發展提供強大動力。繼續深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，更是大陸堅定推行的基本政策。展望新的一年，兩岸融合發展必然會出現新的面貌，出現新的突破。

三、島內政局衝突加劇。2024年台灣地區將舉辦兩場（總統與立委）重要的選舉，藍綠兩黨的政治攻防圍繞選舉議題會持續加劇，爭奪將會非常激烈，整個台灣島內政治生態屆時將烏煙瘴氣，政局衝突加劇不可避免。