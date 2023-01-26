中國人口負成長 引爆國安危機

前言：以前是想盡辦法不讓生，現在是競相發錢催生仍沒多少人要生。近日突然放鬆新冠疫情封控措施所帶來的生離死別，加深更多人對生養下一代的疑慮。中國正失去多年來引以為傲的人口優勢，面臨風險將超乎想像。

國家統計局日前公布數據顯示，2022年全國人口數據出現1961年以來首度負成長。官媒解讀，育齡婦女減少、年輕人婚育觀念轉變及生育、養育、教育成本居高不下是三大原因。有專家分析，人口下滑導致的勞動力不足等現象將衝擊中國經濟，即使人口紅利仍存在也進入消退期，如果不大刀闊斧改革，不僅中國趕超美國的夢想會化為泡影，還將是嚴重的國安危機。

2023年1月17日，國家統計局局長康義在國新辦發布會披露數據。2022年年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）141175萬人，比上年末減少85萬人。這是中國近幾十年來人口總數首次出現負增長。

三因素拉低出生率

央視分析中國出生人口下降存在三大因素：一是育齡婦女規模下降特別是生育旺盛期育齡婦女規模下降。「十三五」時期20歲至34歲生育旺盛期婦女人數年均減少340萬人，2021年相比2020年減少473萬人；二是年輕人生育意願持續走低，育齡婦女平均計畫生育子女數逐年遞減；三是住房、教育、就業等多重因素影響下，加大了年輕人的生育顧慮。

中國人口數下降已不是新聞。北京青年報報導，此前，「求是」雜誌2022年8月曾刊發國家衛健委黨組署名文章指出，新時代中國人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化，人口負增長下「少子老齡化」將成為常態。

2021年5月，國務院新聞辦公室介紹第七次全國人口普查主要數據結果，時任國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆表示，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。但他也表示，中國勞動力資源依然豐富，人口紅利繼續存在。

老齡化致經濟減速

不過，上海財經大學中國公共財政研究院副院長于洪表示，客觀上，中國人口紅利存量的勞動適齡人口仍然很巨大，超過8億。但七人普數據顯示，勞動適齡人口相比第六次人口普查數據減少4000多萬人，持續下降趨勢明顯。意即人口紅利雖存在，但已進入消退期。「當然，這個過程並非斷崖式消退，可能會經歷一個20年上下的較長周期」。

自由亞洲電台引述長期研究中國人口問題的美國威斯康辛州大學學者易富賢認為，在房地產關聯產業已高居GDP三成的經濟結構中，人口下滑帶來的勞動力不足、購房人口減少等問題將直接導致經濟減速，由此引發金融危機的風險也將是未來中國面臨的主要挑戰。

此外，伴隨製造業勞力不足，製造產業結構將面臨調整，也會改變國際供應鏈的對華投資，由此對中國的最直接衝擊則是目前已經顯現的就業壓力。易富賢還警告說，當前疫情蔓延暴露出中國醫療體制背後的諸多問題，隨著社會主體人口步入老齡化，退休危機也將是各界擔憂的問題。

趕超美夢想成泡影

易富賢預計，「如果中國政府不進行天翻地覆的改革的話，今後幾十年甚至上百年，中國人口都將一直不斷地萎縮」。若演變至此，所謂中國趕超美國的夢想也將化為泡影」。報導並引述維權人士陳光誠表示，各界需防防止強制性生育政策再次在中國出現。

第一財經引述南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示，中國人口負增長大勢已定，這是長期低生育率的必然結果。從現在到2050年的近30年，是人口會溫和下降的負增長早期階段，是一個寶貴的窗口期，必須摸准年輕人的生育需求並出台相應的激勵措施，讓年輕人在生育問題上不「躺平」，不「佛系」。

上海財經大學中國公共財政研究院副院長于洪建議，應對少子化趨勢，有必要通過「一籃子」政策的出台，多方面綜合鼓勵、改善中國人口數下降的情況，比如發放生育補貼、更多提供育兒場所、生育後婦女的職場關懷、提供學齡人口補貼、減緩年輕人住房壓力等。而實際上，全國已有多地在近期進行了鼓勵生育的有關探索。

鼓勵生 發育兒補貼

北京青年報報導，今年1月11日，深圳市衛健委發布公開徵求「深圳市育兒補貼管理辦法」意見，明確按照遞進式差異化的補貼思路進行育兒補貼。按徵求意見給出的補貼標準計算，如生育三個孩子累計可領取補貼3萬7500元（人民幣，下同，約5528美元）。值得關注的是，該政策不僅對「二孩」、「三孩」發放生育補貼，還有對「一孩」的補貼。

同樣在今年初，山東省濟南市也發布實施「三孩」生育的政策：「按照生育要求於2023年1月1日以後出生的『二孩』、『`三孩』，每孩每月發放600元育兒補貼直至孩子3周歲」。

去（2022）年11月，陝西省安康市寧陝縣人民政府明確對符合政策生育「一孩」、「二孩」、「三孩」的夫妻，一次性分別給予2000元、3000元、5000元的補助，並對符合政策生育的「二孩」和「三孩」家庭，按照「二孩」600元/月、「三孩」1200元/月的標準發放育兒補貼。寧陝縣也因此成為中國第一個經現金補貼涵蓋所有生育家庭的地方。

2021年，四川省攀枝花市就印發「關於促進人力資源聚集的十六條政策措施」，明確對按政策生育「二孩」、「三孩」的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發放500元育兒補貼金，直至孩子3歲，成為全國第一個發放現金鼓勵生育的城市。

此外，雲南省對「二孩」、「三孩」分別發放2000元、5000元的一次性生育補貼，年度發放800元；黑龍江省大慶市對兩個子女的家庭每月補貼300元，3個及以上子女的家庭每月補貼500元，都可享受36個月；浙江省溫州市龍灣區對「二孩」每月補助500元，「三孩」補助1000元，直至孩子3歲。

加碼給 住房和托育

除了直接發放生育補貼，也有不少的省份在住房、育兒等方面發力。

在保險保障方面，江蘇省明確女職工生育「二孩」產假期間，按照企業為該女職工實際繳納的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險費的50%給予補貼；「三孩」按照80%給予補貼，補貼月份從生育「二孩」或「三孩」第一天所在月份起算，共補貼6個月。

在托育服務方面，山東省鼓勵和支持有條件的幼兒園招收2-3歲幼兒，有條件的地方按照學前教育有關政策加大資金支持力度。對托育服務機構按照當地政府普惠指導價招收3歲以下嬰幼兒的，各市、縣(市、區)依據實際收托數，對「二孩」、「三孩」保育費給予分檔補助，標準不低於每人每月300元。

河北省衡水市則對符合政策生育第三個子女的產婦給予5000元分娩補貼。對在市域內登記備案的托育機構入託的符合政策生育的3歲以下嬰幼兒，給予托育機構補貼，充抵托育費用，第一個嬰幼兒每人每月300元，第二個500元，第三個800至1200元。

在住房支持方面，湖北荊門對東寶區、荊門高新區（掇刀區）、漳河新區三區購買首套或改善型普通住房的發放購房補貼，「二孩」家庭一次性補貼2萬元，「三孩」家庭一次性補貼4萬元。

針對各地不同的政策，自由亞洲電台引述美國威斯康辛州大學學者易富賢認為，政府相應鼓勵生育的政策，對改善人口結構來說，無異於拔苗助長。

北京青年報報導則引述有專家表示，生育政策的調整是個長線過程，雖然在不斷優化，但仍有一些難點，如教育、醫療衛生和公共服務等。未來需要進一步加大力度，國家和企業、社會共同發力，合力去解決可能存在的問題」。