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損人不利己！大陸外交官員會見日本商會長：反對供應鏈意識形態化

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部亞洲司司長劉勁松。（新浪網）
大陸外交部亞洲司司長劉勁松。（新浪網）

大陸外交部亞洲司司長劉勁松日前會見中國日本商會會長時說，中日應努力排除非經濟因素、第三方因素對兩國經貿投資合作的干擾，並稱將產供鏈合作意識形態化「損人不利己」。

據中國外交部網站消息，劉勁松1月18日會見中國日本商會會長、伊藤忠（中國）集團有限公司董事長池添洋一，就中國經濟、中日關係等交換看法。

劉勁松強調，中國各級政府將一如既往推進對外開放和吸引外資的政策，一視同仁努力為中外企業營造更良好營商環境，也一向關心並積極解決包括日企在內在華外企的合理關切和訴求。

劉勁松說，近期中國政府優化調整了疫情防控措施，中方讚賞很多周邊國家歡迎中國遊客，但也對個別國家對來自中國的旅客採取限制性措施表達強烈不滿，「這是典型的葉公好龍和雙重標準，不科學不專業，帶有歧視性政治性，對中外產供鏈合作特別是商務往來也很不利」，相信中國日本商會已關注到這一問題，並會發揮建設性作用。

劉勁松提出，中日雙方應秉持商業和市場規則，努力排除非經濟因素、第三方因素對兩國經貿投資合作的干擾，避免泛安全化等不當舉措影響企業運營效率、增加商務成本，「將產供鏈合作意識形態化，不符合時代潮流和工商界利益，損人不利己。」

根據中國外交部的新聞稿，池添表示，日本企業始終對中國大陸經濟前景抱有信心，相信中方優化調整防疫政策會給日企在華經營帶來更多便利，他也談及，部分在華日企對日本政府經濟安保政策感到困惑，希望不要影響、割裂正常的經貿和科技合作。

中國官方去年底宣佈從今年1月8日起大幅鬆綁邊境防疫措施，但中國疫情大規模暴發引發外界擔憂，多國相繼針對中國遊客推出相應管控措施，包括向來被中國旅客視為旅遊首選地的日本。

日本從1月8日起加強針對自中國入境旅客的防疫措施，包括要求從中國直飛日本的乘客在登機前提供冠病檢測陰性證明等。作為反制，中國在10日暫停審發日本公民赴華普通簽證。

日本 外交部

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