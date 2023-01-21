陸學者： 中美機會窗口 可能是經濟

大陸國務院副總理劉鶴近日在瑞士與美國財政部長葉倫舉行長達三小時的會談，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，這顯示經濟層面可能會是中美關係的一個突破口。可以預期，今年中美關係將會相對緩和，更加務實和聚焦於合作，二○二三年將是中美關係的「機會窗口」。

劉鶴與葉倫會談後接受鳳凰衛視專訪表示，他與葉倫從九點半一直談到十二點多。「由於他們（美方）馬上要上飛機，所以我們不得不停止。如果有時間的話，可能會談得更長」。

王義桅接受香港中通社訪問分析，會談超時說明葉倫很務實想要解決問題，且從雙方談話的時間來看，對話是有建設性的。他稱，劉鶴這次會談的對象是葉倫而非美國貿易代表戴琪，這說明美方想進一步溝通。眾所周知，葉倫代表華爾街的利益，一直主張取消對中國大陸關稅，戴琪在這方面則更傾向談條件。

美方作法並不難理解，王義桅指出，因為美國正面臨四十年來最嚴峻的通貨膨脹，需要與中國大陸合作才能解決其國內經濟問題。當前，中國大陸疫情防控政策作出優化調整，正處重啟經濟的時刻，能為美國帶來巨大市場。 從去年十一月中美元首峇厘島會晤達成的重要共識開始，中美關係已出現轉向，王義桅認為，二○二三年將是中美關係的「機會窗口」。不論是接下來的美國國務卿布林肯訪問中國大陸，還是葉倫可能也在今年訪問中國大陸，都可以看到中美的互動正在加強。

他還分析說，這些其實也是在為今年十一月在舊金山舉辦的ＡＰＥＣ峰會做準備。值得留意的是，明年是美國總統大選，爭取連任的拜登，將急需借助與北京的合作解決國內的經濟問題。

中共駐美國大使館臨時代辦徐學淵十八日出席在紐約舉行的美國中國總商會晚宴時表示，中美經貿關係何去何從，正站在關鍵十字路口。準確認識中美經貿關係需要正確看待中國的發展，需要牢牢把握兩國關係的總體方向，需要客觀理性看待雙方共同利益。