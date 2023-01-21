習近平新春談話：把握兩岸關係主動權

中共中央、大陸國務院昨舉行春節團拜會，中共總書記習近平向中國大陸以及台灣、港澳等地民眾拜年，並指二○二三年要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉。

據新華社報導，習近平在談話中歷數過去一年在外交、民生、疫情、港澳等方面的政績，並把「堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」，列為去年在涉台方面的成績。在外交部分，他稱，去年大力推進「中國特色大國外交」，廣交朋友，為動盪不安的國際環境增添穩定性。

談及疫情，習近平表示，「現在，防疫仍然吃勁，曙光就在前頭，只要上下同心、堅忍不拔，就一定能贏得防疫最後勝利」。

習在談話中還強調「實幹」的重要，表示要「尊重實際，不違背規律，不盲目蠻幹」；要求真務實，注重實效，不做表面文章，不耍花拳繡腿。

大陸總理李克強主持春節團拜會，除了現任的中共政治局常委全部出席，即將卸任的大陸全國人大常委會委員長栗戰書、大陸全國政協主席汪洋、大陸國務院副總理韓正等人也出席。