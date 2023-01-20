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60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

習近平春節談話拚經濟好轉 對台強調把握兩岸關係主動權

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
中共總書記習近平。美聯社
中共總書記習近平。美聯社

中共中央、國務院今（20）日上午在人民大會堂舉行2023年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話,習近平強調，堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局， 努力實現經濟運行整體好轉。針對兩岸關係，則表示牢牢把握兩岸關係主動權。

新華社報導，習近平在春節團拜會上，針對港澳表示，香港、澳門繼續保持繁榮穩定。對台則強調，堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權。對外則強調，大力推進中國特色大國外交，廣交朋友，為動盪不安的國際環境增添穩定性。

提到拚經濟，習近平表示，堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉，推動人民生活持續改善。

習近平 春節

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