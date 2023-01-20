習近平春節談話拚經濟好轉 對台強調把握兩岸關係主動權

一款包裝上印有「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」的大陸小吃螺螄粉被禁。台灣基進質疑，包裝上這幾句標語就是滲透與統戰，以國安疑慮為由要求禁售，經濟部之後宣布陸製螺獅粉不准進口，要求各電商全面下架，連「黃飛紅麻辣花生」也遭池魚之殃，一併被禁。但消息昨天衝上大陸微博熱搜榜冠軍，大陸網友的態度幾乎都是「笑翻了」。

2023-01-20 14:00