陸駐美代辦呼籲美方 客觀理性看待雙方共同利益

據新華社報導，大陸駐美國大使館臨時代辦徐學淵18日晚間出席在紐約舉行的美國中國總商會2023年農曆兔年頒獎晚宴時表示，準確認識中美經貿關係需要正確看待中國的發展，需要牢牢把握兩國關係的總體方向，需要客觀理性看待雙方共同利益。

徐學淵表示，已經成為「壓艙石」和「穩定器」的中美經貿關係的作用受到弱化，摩擦衝突頻發，並向結構性、戰略性層次延伸。中美經貿關係何去何從，正站在關鍵十字路口。

她指出，中美之間的貿易高度互補，在近年來中美貿易摩擦背景下，2022年前11個月中美貿易額近7,000億美元，繼續保持增長勢頭。中美之間貿易高度互惠，美國經濟、企業和消費者都是受益者。

據美中貿委會統計，美國全部50個州均對大陸出口商品和服務，這使得近百萬個美國就業崗位受益，對華出口大豆、玉米、高粱、牛肉、豬肉的農業州受益明顯。

徐學淵說，兩國經貿合作要尊重經濟規律，遵守國際經貿規則。尊重中美合則兩利、鬥則俱傷的事實，301關稅、產業補貼、投資障礙、出口管制等損害雙方利益的做法不應再繼續下去。尤其是，在高科技領域推行「脫鉤」、「斷供」，短期看損害中國利益更多，長遠看將使美國受害更深。

美國前國務卿季辛吉在同一場合透過視訊發表演說時則表示，近50年來，美中關係總體朝著積極和建設性方向發展，以對話克服分歧，挑戰也基本得到有效管控。在此背景下，兩國經濟迅速發展，造福了兩國人民。不過，當兩種不同文化相互審視時，有時不可避免會產生擔憂。

他指出，美中兩國元首在巴厘島舉行會晤，並表示有意扭轉雙邊關係令人擔憂的趨勢，讓人充滿希望和期待。季辛吉強調，美中應更充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝著良性方向發展。兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗只會導致災難。