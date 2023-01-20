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春節前大陸31省份領導完成換屆 「60後」全面接班

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
內蒙古自治區主席王莉霞是大陸31名省級政府「一把手」中兩位女性之一。王莉霞現年59歲，蒙古族，中共中央委員，同時是經濟學博士。（取自《長安街知事》）
內蒙古自治區主席王莉霞是大陸31名省級政府「一把手」中兩位女性之一。王莉霞現年59歲，蒙古族，中共中央委員，同時是經濟學博士。（取自《長安街知事》）

北京市、江蘇省、甘肅省、青海省今年兩會均於19日順利落幕，至此，中國大陸31個省、市、自治區省級人大常委會、政府、政協「三套班子」的換屆工作，都在農曆春節前完成。新當選的31位省級政府「一把手」全出生在1960年後，最年輕的是54歲的北京市長殷勇。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，新當選的31位省級人大常委會主任中，「60後」有28位，其中「65後」有4位，分別是：福建省人大常委會主任周祖翼、陜西省人大常委會主任趙一德、新疆維吾爾自治區人大常委會主任祖木熱提·吾布力、青海省人大常委會主任陳剛，4人均出生於1965年，其中祖木熱提·吾布力最年輕，且是31人中唯一的女性。

此次省級人大常委會領導班子換屆，河北、山西、內蒙古、遼寧、浙江、福建、江西、四川、陜西、貴州、湖北、山東、甘肅、青海、江蘇等15個省份，由新上任的省級黨委書記當選省級人大常委會主任。

此外，新當選的31位省級政府一把手全是1960年後出生，也都是第二十屆中央委員。他們此前均已在當地任職，「去代轉正」的有4位，分別是：北京市長殷勇、山西省長金湘軍、黑龍江省長梁惠玲、陜西省長趙剛。

31位省級政府一把手中「65後」有7位，除殷勇和趙剛，還有遼寧省長李樂成、福建省長趙龍、江西省長葉建春、青海省長吳曉軍、江蘇省長許昆林。其中最年輕的是殷勇，出生於1969年8月。

31人中，女性只有兩位：黑龍江省長梁惠玲和內蒙古自治區主席王莉霞。但當中博士就有15位，包括：廣東省長王偉中、寧夏回族自治區主席張雨浦、廣西壯族自治區主席藍天立、湖北省長王忠林、山西省長金湘軍是管理學博士。

海南省長馮飛、四川省長黃強、江西省長葉建春、北京市長殷勇是工學博士；吉林省長韓俊是農學博士；上海市長龔正、安徽省長王清憲、河南省長王凱、青海省長吳曉軍是經濟學博士。較特別的是王莉霞，她是中共中央委員、少數民族幹部，還是經濟學博士。

上觀新聞指出，大陸省級人大、政府、政協領導班子此次換屆，以省級政協主席變動幅度最大。有18個省份政協主席換人。31人中有4位女性：江蘇省政協主席張義珍、浙江省政協主席黃莉新、山東省政協主席葛慧君、四川省政協主席田向利。

人民政協報微信公眾號分析，此輪省級政協人事變動有三大特徵：年輕化、高學歷化、異地履新。新當選的31位省級政協主席中，「60後」有30位，其中「65後」有3位，還有8位是博士。另，當中有9人是跨省調動，4人是從大陸中央單位赴地方任職。

北京市長殷勇（左）是大陸最年輕的省級政府「一把手」。（取自央視新聞）
北京市長殷勇（左）是大陸最年輕的省級政府「一把手」。（取自央視新聞）

人大常委會 自治區 北京

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