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鴻海集團因對紫光投資被處1000萬元新台幣罰款

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透報導，中國台灣地區行政機搆日前對鴻海集團處以1000萬元新台幣罰款（約合32萬美元），因其“未經授權”對大陸半導體企業投資。

報道稱，罸款是因為該集團在調查中給予了配合，且該集團三年間在中國台灣地區投資超過204億元新台幣，創造了7943個就業崗位，因而中國台灣地區所謂“投讅會”酌情減輕處罰。

鴻海集團表示，公司對紫光集團此前的股權是通過產業基金間接取得，該基金投資管理和運營均有基金管理人決策，鴻海方面不具主導權，並不是故意未事先申請許可。公司方面在去年7月主動遞交陳報書，並在12月公告全數出清紫光集團股份。

該公司還表示，罰款金額僅佔公司合並營收的0.00015%，對公司股東權益無重大影響，未來將避免類似事件再次發生。（校對/王旭）

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