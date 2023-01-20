迎外資與遊客 劉鶴：中國準備好了

大陸副總理劉鶴近日出訪瑞士參加世界經濟論壇後，也向全球釋出大陸經濟的最新訊號。他在瑞士受訪時表示，這次出訪感覺各方面說「哎呦，中國又回來了」，他對外商到中國大陸投資的信心，抱著樂觀態度，對改善營商環境、迎接外資與外國遊客到訪，「中國已經準備好了」。

香港鳳凰衛視昨刊出劉鶴專訪，劉鶴稱，這次世界經濟論壇「怎麼加強合作，是大家關注的一個熱點」，大陸官方派代表團主要是介紹中共廿大後的改革開放、經濟發展等經濟政策措施。

上述專訪是劉鶴與美國財長葉倫會談後進行，因此他也透露一些雙方會談細節。劉鶴提及，雙方從九點半開始一直談到十二點多，「由於他們（美方）馬上要上飛機，所以不得不停止。但如果有時間的話，可能會談的更長」。雙方會談最後共進行了約三個小時。

對於整場會談，劉鶴評價是「非常專業的、非常坦誠的、非常深入的」。雙方對中美關係的發展、對目前的現狀以及下一步雙方如何加強合作進行全面討論，根本的目的還是落實兩國元首在峇厘島達成的重要共識。

劉鶴透露，會談包含關稅問題、中概股問題都有討論，雙方也針對氣候變化、金融領域、能源、糧食安全、減債等議題充分交換意見，也都表達各自的核心關切。

劉鶴在會談中歡迎葉倫「今年適當時候」訪問中國大陸，雙方也同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。

大陸央視旗下公眾號「玉淵譚天」昨也披露，劉鶴與葉倫會談的幾個細節，包括美方的主動，劉鶴與葉倫見面的場地和拍攝是由美方負責，「通常會談對外公開僅一至二分鐘，但這次會談，從兩人握手到坐下後的開場寒暄，時間至少有七、八分鐘，這不常見。」

其次，雙方會談氣氛融洽，有種老朋友再見的感覺。會談前一天，中方向世界宣告，中國不會走向計畫經濟，今年中國大陸經濟將恢復增長，達到正常水平。此外，葉倫沒有參加達沃斯論壇，所以來瑞士的主要目的就是來見中方。